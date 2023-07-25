Konya’nın merkez Meram ilçe Belediyesi tarafından yapılan düzenleme çalışmalarıyla Dere Mahallesinde bulunan Kızlar Kayası, şehrin turizm ve sosyal yaşamına kazandırıldı.

Meram Belediyesi tarafından yapılan düzenleme çalışmaları ile şehrin turizm ve sosyal hayatına kazandırılan Kızlar Kayası’nın açılışı düzenlenen törenle gerçekleştirildi. Kızlar Kayası’nın açılış töreni, bölgedeki çalışmaları anlatan kısa tanıtım filmi ile başlarken Dere Mahalle Muhtarı Mehmet Balaban’ın selamlama konuşması ile devam etti.

Konya’nın Kapadokyası Kızlar Kayası’nda gerçekleştirilen çevre düzenlemesinin kendileri için özel bir öneme sahip olduğunu ifade eden Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, “Meram Bağı ile başlayarak Meram Millet Bahçesi’ne kadar uzanan 1,5 kilometre çap aralığındaki tarih, turizm ve kültür rotası bizim gönlümüzde tüm bu yatırımlarımız içerisinde apayrı bir yere sahip. Kızlar Kayası Çevre Düzenlemesi’nin de bulunduğu rotada yer alan Meram Bağı, Lavanta Bahçesi, Kızlar Kayası, Meram Köprüsü, Tavusbaba, Aydın Çavuş, 80 Binde Devri Alem Parkı ve Meram Millet Bahçesi, Vadi-i Meram’ı adeta inci bir gerdanlık gibi süsledi. Kızlar Kayası Çevre Düzenlemesi başlı başına Meram ruhunu yeniden canlandırması bakımından çok değerli bir proje ama değerini bu inci gerdanlığın bir parçası olmakla da alıyor” dedi.

“Her misafirimiz Kızlar Kayası’nda kendi hikayesini yazacak”

Kızlar Kayası’nda gerçekleştirilen çevre düzenlemesi hakkında da bilgi veren Başkan Mustafa Kavuş, “Meram’ın bu yeni cazibe merkezi ve Dere’nin güzelliğine güzellik katacak çalışmalar 24 bin metrekarelik bir alanın 10 bin metrekaresinde projelendirildi. Alanın en dikkat çekici bölümü çevre düzenlemesi ve aydınlatma çalışmaları oldu. Merdivenlerle adeta bir seyir terası oluşturuldu. Güneşin doğuşundan batışına, gece ışıltısından gündüz görüntüsüne kadar her yönüyle masal kitabından çıkmış bir görüntü ve hüviyet kazandırıldı. Destansı güzelliğe sahip Dere Mahallemiz, yeni bir güzelliğe daha kavuştu. Bu doğal yapılar, pek çok efsane ve hikayeye konu olmuştur. Ama ben inanıyorum ki, burayı ziyaret eden her insan, asıl hikayeyi bundan sonra kendisi yazacak” diye konuştu.

AK Parti Konya Milletvekili Mehmet Baykan ise, bu projenin Meram’a ve Konya’ya hayırlı olması temennisinde bulundu.

Konya’yı ve ilçeleri daha üst seviyeye taşıma gayretinde olan tüm belediye başkanlarına ve kamu görevlilerine teşekkür eden AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı ise Konya’nın her alanda değerler üreten bir şehir olduğuna vurgu yaptı.

Görenlerin Kızlar Kayası’nın yeni çehresine hayran kalmamalarının mümkün olmadığını ifade eden Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, “Buranın bu muhteşem güzelliğe bürünmesinde büyük emeği olan Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş ve ekibine teşekkür ediyorum” dedi.

Konuşmaların ardından turizme kazandırılan Kızlar Kayası’nın açılışı gerçekleştirildi. Protokol üyeleri ve vatandaşlar Kızlar Kayası’nı gezerek hatıra fotoğrafları çektirdi.