Konya’nın merkez Meram İlçe Belediyesi, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve uluslararası geçerliği olan ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi için önemli bir çalışma başlattı.

Konya’nın merkez Meram İlçe Belediyesi, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve uluslararası geçerliği olan ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi için önemli bir çalışma başlattı.

Meram Belediyesi, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi tarafından yayımlanan Bilgi ve İletişim Güvenliği Rehberi, 6698 sayılı KVKK Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve uluslararası geçerliği olan ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi çalışmalarına, tüm birimlerden personellerin katılımıyla düzenlenen seminer ve proje başlangıç toplantısı ile start verdi. Oluşturulan uygulama sayesinde birimlerin organize edilmesi sağlanırken, veri güvenliği süreçlerinin de sürdürülebilir olması hedefleniyor.

Kişisel verilerin güvenliği ile idari ve teknik tedbirler anlatıldı

KVKK uyum süreçlerinde alanında uzman olan Hüseyin Çiftçioğlu’nun konuşmacı olarak yer aldığı toplantıda, Meram Belediyesi olarak 6698 Sayılı Kanuna uyum sürecinde yapılan ve yapılması gereken aşamalar baştan sona gözden geçirilerek, veri sorumlusu sıfatıyla özellikle vatandaşlara ait işlenen kişisel verilerin güvenliğinin sağlanması için alınması gereken idari ve teknik tedbirler değerlendirildi.

Yapılan toplantılarda belediye personellerinin, kişisel verilerin korunması ve siber güvenliğin sağlanması hususunda farkındalık seviyesinin artırılmaya çalışıldığına dikkat çeken Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, kişisel verilerin önemini vurgulayarak belediyecilik faaliyetleri çerçevesinde işlenen kişisel verilerin maksimum düzeyde korunması ve diğer tüm hizmetlerin KVKK’ya uyumlu hale getirilmesi adına bu çalışmayı başlattıklarını kaydetti.

“Tüm veriler emin ellerde”

Vatandaşlardan alınan tüm kişisel verilerin emin ellerde olduğunu ve personelin bu yönde bilinç ve farkındalıklarını bu tür çalışmalarla artırdıklarını ifade eden Başkan Kavuş, fiziki, sosyal, kültürel ve teknolojik çalışmaların yanında bilgi güvenliğine de son derece önem verildiğini belirtti. Sistem olarak uçtan uca güvenlik disipliniyle hareket edildiğini de belirten Başkan Kavuş, “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu çerçevesinde belediyemiz nezdinde yürütülecek olan uyum çalışmalarına ve belediyemizin KVKK süreçlerine ilişkin ‘Farkındalık ve Bilgilendirme Toplantısı’ tüm birimlerimizden gelen personellerimizin geniş katılımı ile gerçekleşti. Toplantılar bundan sonra da her birim için ayrı ayrı devam edecek. Bu noktada en küçük bir boşluk bırakmamakta kararlıyız” şeklinde konuştu.