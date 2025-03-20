Konya’nın merkez Meram ilçesinde, her yıl geleneksel olarak düzenlenen "İlk Orucum, İlk İftarım" programı, bu yıl da büyük bir coşkuyla gerçekleşti. Meram Belediyesi tarafından organize edilen programda, ilçenin uzak mahallelerinden gelen öğrenciler Başkan Mustafa Kavuş ile iftarda bir araya geldi.

Meram Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen "İlk Orucum, İlk İftarım" programı bu yıl da büyük bir neşe ve coşkuyla gerçekleşti. Bu yıl ilk kez oruç tutmanın ve iftarlarını açmanın heyecanını yaşayan çocuklara Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş ve Meram İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Ahmet Kocagöz de eşlik etti. Programa uzak mahallelerden gelen çocuklar, öğretmenleri ve okul yöneticileri de katıldı. Çocuklar iftarı, kendileri için hazırlanan Hacivat-Karagöz, illüzyon gösterisi ve oyunlar eşliğinde bekledi.

Başkan Kavuş iftarını Meram’ın uzak mahallelerinden gelen çocuklarla açtı

Programda yaptığı konuşmada "İlk Orucum, İlk İftarım" geleneğinin en anlamlı geleneklerden biri olduğuna vurgu yapan Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, bu sene de Meram’ın uzak mahallelerinden gelen çocuklarla bir araya geldiklerini belirterek "Geleneklerimizde var olan tekne orucu, oruç satma’ gibi etkinliklerle başlayan neşeli süreç ilk oruç ve ilk iftar ile devam ediyor. Hepimiz yaşadık bu güzellikleri. Gelenek haline getirdiğimiz ‘İlk Orucum İlk İftarım’ programı, hepimizin kendi ailesinde uyguladığı bir gelenek ve örfümüzdür. İlk orucum, ilk iftarım diyoruz ama aralarında orucunu tamamen tutan çocuklarımız olduğu gibi, on gün, onbeş gün tutanlar da var. Hepimiz böyle böyle başladık. Allah çocuklarımızın oruçlarını kabul etsin ve daim etsin. Bizleri ilerleyen zamanlarda çocuklarımız ve hocalarımızla birlikte güzel programlarda buluştursun, sağlık ve afiyetle bayrama kavuştursun, nice Ramazanlara eriştirsin" dedi.

Başkan Kavuş, iftar programının sonunda çocuklara ilk oruç hediyesi olarak akıl ve zeka oyunları hediye etti.