Konya’nın merkez Meram ilçesinde, Bünyesinde Millet Kıraathanesi ile Emekliler Lokali’nin yer aldığı Gazze Sosyal Tesisi ve Eyyüb-el Ensari Camii düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Konya’nın merkez Meram ilçesinde, Bünyesinde Millet Kıraathanesi ile Emekliler Lokali’nin yer aldığı Gazze Sosyal Tesisi ve Eyyüb-el Ensari Camii düzenlenen törenle hizmete açıldı.

İstiklal Marşı’nın okunması ve Kur’an-ı kerim tilavetiyle başlayan törende ilk olarak söz alan Eyyüb-el Ensari Camii Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı ve hayırsever Mehmet Eken, caminin yeni çehresine kavuşmasında emeği geçen ve destek veren başta Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş olmak üzere herkese teşekkür etti.

“Türkiye’de parmakla gösterilen sosyal projelere imza atıyoruz”

Meram’a hizmetkar olmak adına yaklaşık 4 yıl önce başladıkları hizmet serüveninde sahip oldukları tüm bilgi, birikim, imkan ve mesailerinin tamamını bu şehir ve bu şehrin insanları için sunduklarını belirten Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, bu çerçevede ürettikleri hizmetlerin önemli kısmının da sosyal belediyecilik hizmetlerinden oluştuğunu kaydetti. Gencinden yaşlısına, kadınından erkeğine, engellisinden yardıma muhtaç her kim varsa onlar için sadece bu şehirde değil tüm Türkiye’de parmakla gösterilecek projeler ürettiklerini ve eserler ortaya koyduklarını kaydeden Başkan Kavuş, çabalarının ve gayretlerinin en yakın şahitlerinin yapılan bu onlarca yatırım, icraat, destek ve proje olduğunu kaydederek, “İlçemiz için, değer üretmeye, sosyal, kültürel alanlarda hayat kalitesini yükseltecek yaklaşımlar sergilemeye devam edeceğimizi tüm hemşerilerimin bilmesini isterim” diye konuştu.

“Gençlerimiz ve büyüklerimiz için eşsiz güzellikte bir ortam hazırladık”

Sosyal belediyecilik hizmetlerine önem veren bir kurum olarak hemşehrilerinin karşısına yine bir yatırım ile çıktıklarını kaydeden Başkan Mustafa Kavuş, "Gazze Sosyal Tesisi görselliği ve işlevselliği ile ufkumuzu ve vizyonumuzu en güzel şekilde gösteren tesislerimizden biri oldu. Toplam 225 metrekarelik bu alanın önemli bir kısmını gençlerimiz için ayırdık. Çocuklarımız ve gençlerimiz, buradaki Etüt Salonu ve Millet Kıraathanesi’nde, hem görsel hem de işlevsel olarak mükemmel ve eşsiz bir ortamda derslerini çalışacaklar, kitap okuyabilecekler ve konforlu bir kafe ortamında vakit geçirebilecekler. Ve aynı konfor Emekliler Lokalimizde de büyüklerimiz için sağlandı. Çaylarını yudumlarken, sohbet edebilecekleri, televizyon izleyebilecekleri bir ortamı da onlar için dizayn ettik. Eyyüb-el Ensari Camii’ni yapan hayırseverlerimize de buradan şükranlarımı ve ilçe halkım adına teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

“Meram’ın çehresi yatırımlarla değişti, değişmeye de devam ediyor”

Vatandaşların ihtiyacı olan ve toplumsal yaşamın gereği olan hizmet alanlarının açılışını, büyük çaba ve gayretlerle, hayırseverlerin de destekleriyle mahallelerde birer birer gerçekleştirdiklerini ifade ederek sözlerine başlayan AK Parti Meram İlçe Başkanı Mustafa Dolular, bu hizmetlerin hayata geçmesinde ortaya koyduğu emekler için Başkan Mustafa Kavuş’a teşekkür etti. Bu yatırımlarla Meram’ın çehresinin değiştiğini ifade eden Başkan Dolular, “Seçim çalışmaları sürecinde hayal bile edemediğimiz projeler bugün hayata geçiyor. Bu yatırım ve projeleri sayamıyoruz bile artık. Devamı da gelecek inşallah. Durmak yok yola devam. Önemli bir süreçteyiz. 2023 seçimlerine çok az bir zaman kaldı. Bu süreçte birlik ve beraberlik içinde çalışarak hizmetlerimize devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

“Konya, geçmişi kadar görkemli bir geleceğe hazırlanıyor”

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan ve Azerbaycan Caddesi ile Antalya Çevre Yolunu birbirine bağlayan Gazze Caddesi’nin bölgeye yeni bir soluk getirdiğini ifade eden Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca da, caddenin gerek büyükşehir belediyesi gerekse Meram Belediyesinin gayretleriyle bir cazibe merkezi haline geldiğini belirtti. Konya’nın ve ilçelerinin belediyelerin güzel çalışmalarıyla her geçen gün büyüdüğünü ve geliştiğini söyleyen Başkan Kılca konuşmasını şöyle sürdürdü; “Kader gayrete aşıktır. Gayretlerimizle Konya, geçmişi kadar görkemli bir geleceğe hazırlanıyor. Bu tesislerde bunlara çok güzel bir örnek. Gazze Sosyal Tesisi ve caminin yapımında emek veren, ter döken işçisinden müteahhidine, hayırseverlerden Meram Belediyesi’ne kadar herkese teşekkürler ediyorum. Açılışını yapacağımız tesis ve camimiz şehrimize ve Meramımıza hayırlı olsun” diye konuştu.

“Şehrin yaşam standartları her geçen gün yükseliyor”

Konya’nın gelişmesi ve insanının refahı artması adına, başta Konya Büyükşehir Belediyesi olmak üzere tüm ilçe belediyeleri olarak hep birlikte gönül birliği ile çalıştıklarını belirten Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı da, bu çalışmaların nihayetinde şehrin her geçen gün daha da güzelleştiğini söyledi. Her türlü imkanlarını seferber ederek şehrin, eğitim, sağlık, kültür, yaşam ve sosyal alanlarda standardını yükselttiklerinin altını çizen Başkan Pekyatırmacı, “Bunlarla birlikte insanlarımızın refahı da yükseliyor. İşte bu refahın bir nişanelerinden biri olan Gazze Sosyal Tesisi’nin açılışı için biraradayız. Meram Belediyesi’nin gayretleriyle yükselen tesisle birlikte hayırseverlerimizin katkılarıyla yapılan camimizi de açıyoruz. Konya’nın hayırseverleri, nerede bir cami, eğitim ya da sağlık yatırımı için destek söz konusu olsa hemen devreye giriyor, ellerini taşın altına koyuyorlar. Allah hepsinden razı olsun” diye konuştu.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri açılış kurdelesini keserken, Gazze Sosyal Tesisi ve Eyyüb-el Camii’yi gezdi. Törene Konya Valisi Vahdettin Özkan, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Fahrettin Kulu, İl Müftüsü Ali Öğe, Meram İlçe Müftüsü Zekeriya Koçak, Meram İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Koca, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, AK Parti Karatay İlçe Başkanı Mehmet Genç, AK Parti Meram İlçe Başkanı Mustafa Dolular, Meram İlçe Kadın Kolları Başkanı Serpil Yurdaışık, Konya Muhtarlar Derneği Başkanı Hamdi Demir, Meram Muhtarlar Derneği Başkanı Ahmet Taşdemir, muhtarlar, belediye meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı.