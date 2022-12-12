Konya’nın merkez Meram İlçe Belediyesinin toplu ulaşım araçlarını kullanmakta zorlanan tekerlekli sandalyeli engelli bireyleri, hastane randevularına götürecek olan “Engelli Nakil Aracı” hizmete girdi.

Konya’nın merkez Meram İlçe Belediyesinin toplu ulaşım araçlarını kullanmakta zorlanan tekerlekli sandalyeli engelli bireyleri, hastane randevularına götürecek olan “Engelli Nakil Aracı” hizmete girdi.

Engelliler ve diğer tüm dezavantajlı gruplar için başlattığı çalışmalarla takdir toplayan Meram Belediyesi, fiziki engeli nedeniyle tekerlekli sandalye kullanma mecburiyetinde olan engelliler için yeni bir hizmet başlattı. Toplu ulaşım araçlarını kullanamayan engelliler artık Meram Belediyesinin “Engelli Nakil Aracı” ile hastane randevularına rahatlıkla yetişebilecek.

Hastane randevularına meram belediyesi ulaştıracak

Hafta içi mesai saatleri içerisinde hizmet verecek olan Engelli Nakil Aracından yararlanmak isteyen engellilerin yanında mutlaka refakatçi bulunması ve en az bir gün öncesinde mesai saatlerinde randevu alması gerekiyor. Tedavisi için hastane randevusuna götürülecek olan engelli birey ve refakatçısı alındıkları adrese geri bırakılacak. Meram Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünden yapılan açıklamada bu hizmetten yararlanmak isteyenlerin bilgi ve randevu için 0 332 320 1000 no’lu telefona başvurabilecekleri iletildi.

“Engellilerin hayatlarını kolaylaştırmak için de biz varız”

Bugüne dek yaptıkları çalışmalar ve bundan sonra yapacaklarıyla, engellerin kaldırılmasında her zaman ‘ben de varım, biz de varız’ anlayışında olduklarını ifade eden Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, görevi yürüttüğü süre zarfında tüm dezavantajlı gruplar için olduğu gibi engelliler içinde daima pozitif ayrımcılık uyguladıklarını kaydetti. Engelli hemşehrilerinin tekerlekli sandalyeden akülü araç desteklerine ve hasta yataklarından bakım desteklerine kadar bir çok ihtiyaçlarını gözettiklerini ifade eden Başkan Kavuş, “Şehir için ne yaparsak yapalım daha fazlasını onlar için hayata geçirmeye çalıştık. Özgürce yaşayacakları alanlara ve düzenlemelere değer ve önem verdik. İlçenin çeşitli noktalarına yerleştirdiğimiz akülü araç istasyonları bunun güzel birer örneği oldu. Her zaman onların ve ailelerinin hayatlarını kolaylaştırma gayretinde olduk. Bu çerçevede engelli hemşerilerimiz için verdiğimiz desteklerin yanında, evde bakım hizmeti alan engelliler ile bu engellilerin bakımını üstlenen bakıcı veya aile bireyleri için bile eğitimler ve psikolojik destek programları gerçekleştirdik. Pek çok etkinliklerle sosyal hayatın bir parçası olmalarına çalıştık. Hayatın ritmini yakalamaları adına pek çok yatırım gerçekleştirdik, gerçekleştirmeye de devam ediyoruz. Bu çalışmaların son örneğinde de engelli nakil aracımızı engelli hemşehrilerimizin hizmetine sunduk. Bu araçla, tekerlekli sandalyeye bağlı kardeşlerimizin tedavi süreçleri ile ilgili hastaneye ulaşımları konusunda yaşadıkları sorunları da asgariye indireceğiz. Meramımıza ve engellilerimize hayırlı olsun” dedi.