Konya’nın merkez Meram İlçe Belediyesi tarafından ilçe genelindeki 10 farklı mahallede 5-14 yaş arası çocuklara yönelik düzenlenen Düz Bisiklet Yarışları sona erdi.

Konya’nın merkez Meram İlçe Belediyesi tarafından ilçe genelindeki 10 farklı mahallede 5-14 yaş arası çocuklara yönelik düzenlenen Düz Bisiklet Yarışları sona erdi.

Meram Belediyesi, Türkiye Bisiklet Federasyonu ve Gençlik Spor İl Müdürlüğü iş birliğiyle 10 farklı mahallede çocuklara yönelik düzenlenen Düz Bisiklet Yarışları sona erdi. 3 farklı yaş kategorisinde gerçekleştirilen yarışlar toplamda 10 mahallede düzenlendi. Yarışlar hafta sonu Lalebahçe ve Dere Mahallelerinde düzenlenen etkinliklerle son buldu. Yarışları Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Meram İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Koca, Bisiklet Federasyonu İl Temsilcisi Nurettin Kirpiksiz, AK Parti Meram İlçe Teşkilatı yöneticileri, Meclis üyeleri, muhtarlar ve mahalle sakinleri yerinde takip etti.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Koca, düz bisiklet yarışlarının geçtiğimiz yıldan bu yana heyecanla geçtiğini belirterek, “Meram Belediyesi ile Meram Gelişim Akademisi çerçevede ilçede eğitim öğretim gören 77 bin öğrenciye farklı etkinlik ve programlarla hitap etmeye çalıştıklarını belirtti. Bu çerçevede yarışlar, çocuklarımız için birer değer eğitimine dönüşüyor. Meram Belediye Başkanımız Mustafa Kavuş ve ekibine teşekkür ediyorum” dedi.

“Bisiklet sporuna destek vermekten dolayı gururluyuz’’

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Düz Bisiklet Yarışları’nın Meram’da geleneksel hale geldiğini belirterek, “Toplamda 5 haftada 10 ayrı mahallemizde gerçekleştirdiğimiz bisiklet yarışlarını tamamladık. Yarışmalara 2 bin 728 çocuğumuz katıldı. İnşallah önümüzdeki yıllarda mahalle sayımız daha da artacak. Bu etkinliklerdeki asıl amacımız bisiklet sporunun yaygınlaşmasının yanı sıra mahallelerimizdeki kaynaşmayı artırmaktı. Bu amacımıza da yarışmaları seyrettiğimizde şahit olduk. Anneler, babalar hatta anneanne, babaanne ve dedeler de çocuklarımızın heyecanına ortak oldular. Bu vesileyle yarışlara katılan tüm çocuklarımıza, 5 hafta boyunca süren etkinliklerde büyük emeği olan Bisiklet İl Temsilciliğimize, Gençlik Spor İl Müdürlüğümüze, Emniyet Müdürlüğümüze, hakemlerimize ve belediyede görevli mesai arkadaşlarıma teşekkür ederim” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Düz Bisiklet Yarışları’nda dereceye giren miniklere hediyeler protokol üyeleri tarafından verilerek hatıra fotoğrafı çektirildi.