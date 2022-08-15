Konya’nın merkez Meram İlçe Belediyesinin yeni işlevler kazandırarak yeniden vatandaşların hizmetine sunduğu kullanılmayan binalardan biri de Dere Sosyal Tesisi oldu.

Konya’nın merkez Meram İlçe Belediyesinin yeni işlevler kazandırarak yeniden vatandaşların hizmetine sunduğu kullanılmayan binalardan biri de Dere Sosyal Tesisi oldu.

Meram Belediyesi, ilçe genelindeki mahallelerde kullanılamaz halde olan binalara yeni işlevler kazandırarak vatandaşların hizmetine sunmaya devam ediyor. Yıllar önce Dere Mahallesine kazandırılan ve vatandaşlar tarafından kullanılmayan Dere Sosyal Tesisi, işlev değişikliği ve yenileme çalışmalarıyla birlikte yeniden mahalle sakinlerinin hizmetine sunulmaya hazırlanıyor. Millet Kıraathanesi, Emekliler Lokali, Spor Salonu ve Çok Amaçlı Salonu içerisinde barındıran Dere Sosyal Tesisi, işlevsel bir kompleks haline geldi.

“Yeni bina yapmak yerine, olanları vatandaşların ihtiyacına göre yeniden düzenliyoruz”

Yatırım planlamasını en doğru şekilde yapmaya çalıştıklarını belirten Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, “Göreve geldiğimiz günden bu yana her yerde sıklıkla bahsettiğim bir konu var; belediye kaynaklarını en verimli şekilde kullanacağız. Mahallelerimizde geçmişte inşa edilmiş, ancak ihtiyaca cevap veremeyen binalara yeni işlevler kazandırarak hemşehrilerimizin hizmetine sunmaya çalışıyoruz. Dünya genelinde yaşanan ve ülkemizi de etkileyen ekonomik süreci hepimiz yakından takip ediyor, zor bir süreçten geçiyoruz. Ekonominin bu kadar değerli olduğu bir dönemde maliyet hesaplamalarımızı en ince ayrıntısına kadar yapıyoruz ve bütçemizi çok iyi şekilde planlıyoruz. Yeni bina yapmak yerine, olanları hemşehrilerimizin ihtiyacına göre yeniden düzenliyoruz. Hem bu yapıların atıl şekilde durmasının önüne geçmiş oluyor hem de hemşehrilerimizin güzel vakit geçirebilecekleri yeni sosyal alanlar oluşturuyoruz” ifadelerini kullandı.

Yenilenerek açılışa hazırlanan Dere Sosyal Tesisi’nde incelemelerde bulunan Başkan Kavuş, “Dere Sosyal Tesisimiz de geçtiğimiz yıllarda Dere Mahallemize kazandırılmış ve ihtiyaca tam anlamıyla cevap veremediği için atıl durumda kalmıştı. Uzun süredir kullanılmayan tesis hakkında muhtarımız ve mahalle sakinleri ile fikir alışverişinde bulunduk ve bu tesisi yeniden nasıl faaliyete geçirebileceğimizi konuştuk. Bu çerçevede ekiplerimizle, tesisimizde baştan aşağı bir tadilat işlemi gerçekleştirerek yeni işlevler kazandırdık. Özellikle çocuk ve gençlerimizin içerisinde ders çalışabileceği, internetin yer aldığı bilgisayarlarda araştırma yapabileceği Millet Kıraathanesi, emeklilerimizin güzel vakit geçirebileceği Emekliler Lokali, kadınların toplantılarını yaparak sohbet edebileceği çok amaçlı salon ve mahalle sakinlerinin spor yapabileceği spor salonu yer alıyor. İnşallah tesisimiz Eylül ayında hemşehrilerimizin hizmetinde olacak. Şimdiden hayırlı olsun” dedi.