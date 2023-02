Konya’nın merkez Meram İlçe Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Sorgun ile birlikte Karahüyük Büyük Camisi’nde Karahüyük Mahallesi sakinleriyle buluştu.

Konya’nın merkez Meram İlçe Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Sorgun ile birlikte Karahüyük Büyük Camisi’nde Karahüyük Mahallesi sakinleriyle buluştu.

Her Cuma günü farklı bir mahallede Cuma Namazı sonrası vatandaşlarla buluşan Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş’un bu haftaki adresi Karahüyük Büyük Camisi oldu. AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Sorgun’un da Başkan Kavuş’a eşlik ettiği ziyarette AK Parti Meram İlçe Başkanı Mustafa Dolular, AK Parti Meram Gençlik Kolları Başkanı Melih Sefa Danışık ve AK Parti İlçe Yönetim Kurulu üyeleri hazır bulundu.

“Hemşehrilerimizle her buluşmamız Meram’a bir artı katıyor”

Kılınan cuma namazı sonrasında vatandaşlarla tek tek hasbihal eden Milletvekili Ahmet Sorgun ve Başkan Mustafa Kavuş, mahalle sakinleriyle istişare edip, talep ve beklentileri dinledi. Hemşehrileriyle bir araya geldikleri, iç içe oldukları her anın hem kendileri hem de hizmetleri açısından çok önemli ve değerli olduğunu kaydeden Başkan Kavuş, “Cuma buluşmalarımız, tüm bir araya gelişlerimizin arasında çok daha özel bir yere sahip. Hem hemşehrilerimizin bu bayram gününü kutluyor hem de sıcak ve samimi bir etkileşim içinde oluyoruz. Bu buluşmalar sonuçları itibariyle hem onlar hem de bizler için büyük yararlar sağlıyor” diye konuştu.

“Allah büyüklerimizin duasından bizi mahrum bırakmasın”

AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Sorgun ve Başkan Mustafa Kavuş, Cuma Buluşması sonrasında da Karahüyük Emekliler Lokali’ni ziyaret etti. AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak diğer tüm oluşumlardan farklı, seçim olsun olmasın her daim vatandaşlarla bir araya geldiklerinin belirten Sorgun, “AK Parti hizmet erlerinin bir araya gelerek oluşturduğu bir partidir. Bizim için her vatandaşlarımıza hizmetkar olarak onların duasını almak çok önemlidir. Ama büyüklerimizin duasını almak çok daha önemli. Bu sebeple her fırsatta büyüklerimizle bir araya geliyor, belediyelerimizin lokallerini ziyaret ediyor, onların isteklerini yerine getirmeye gayret gösteriyoruz. Bugün de Başkanımız Mustafa Kavuş ile birlikte Karahüyük Emekli Lokalimizi ziyaret ederek hatırlarını sorduk. Allah onları başımızdan eksik etmesin” dedi.