Konya’nın merkez Meram İlçe Belediyesi, çocukların ve gençlerin sıfır atık ve çevre hassasiyeti noktasında farkındalıklarını artırmak amacıyla 4. sınıf öğrencilerine yönelik tiyatro oyunu sahnelendi.

Konya’nın merkez Meram İlçe Belediyesi, çocukların ve gençlerin sıfır atık ve çevre hassasiyeti noktasında farkındalıklarını artırmak amacıyla 4. sınıf öğrencilerine yönelik tiyatro oyunu sahnelendi.

Meram Belediyesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayelerinde ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bünyesinde sürdürülen ‘Sıfır Atık Projesi’ için etkin ve etkili çalışmalar yürütmeye devam ediyor. Meram Belediyesi’nin yeni nesil eğitim projesi MEGA çerçevesinde, ilçe genelindeki tüm 4. sınıf öğrencilerine yönelik sıfır atık noktasında farkındalıklarını ve bilincini artırmayı hedefleyen bir eğitim projesini daha hayata geçirdi. Proje çerçevesinde, sergilenen interaktif tiyatro oyunu ile çocuklara geri dönüşüm bilinci aşılanıyor. Çocukların katılımının da sağlandığı tiyatro oyunu sayesinde hassasiyetin artırılması hedefleniyor.

“Geleceğimiz adına adım atmayı önemsiyor, destekliyor ve sürekli gündemimizde tutuyoruz”

Çocukların ve gençlerin sıfır atık ve çevre hassasiyeti noktasında farkındalıklarını artırmak ve bilinç oluşturmak amacıyla eğlenceli bir etkinliği hayata geçirdiklerini belirten Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, “Geleceğimizi güçlü kılmak ve yarınlara güzel bir dünya bırakmak adına tüm sıfır atık çalışmalarını önemsiyor ve destekliyoruz. Bu çalışmaların en üst başlığı ise elbette eğitimdir. Bu eğitimin de diğer tüm eğitimler gibi küçük yaşlardan başlaması gerektiğinin farkındayız. Bu nedenle özellikle çocuklarımızın, atık oluşumunun önlenmesinden başlayarak atık yönetimlerini doğru sürdürebilmeleri, atıkların azaltılması, kaynağında ayrı biriktirilmesi, geçici depolanması, ayrı toplanması, doğal varlıkları korumaları, doğa dostu tüketim alışkanlıkları gibi konularda farkındalık kazanmaları ve ‘sıfır atık’ yaklaşımını benimsemeleri hedefiyle yeni bir projeye imza attık. Bu çalışma çerçevesinde ilçe genelinde eğitim gören tüm 4. sınıf çocuklarımızın eğlenerek öğrenebilecekleri bir tiyatro oyunu sergileniyor. Böylelikle çocuklarımızın farkındalık kazanmaları ve ‘sıfır atık’ yaklaşımını daha iyi benimsiyor. Geleceğimiz için önem arz eden bu eğitim çalışmalarının ilçemiz adına hayırlar getirmesini temenni ediyorum” şeklinde konuştu.