Konya’nın merkez Meram İlçe Belediyesi, ilçenin huzur, güven ve sağlıklı bir bayram geçirebilmesi adına tüm hazırlıklarını tamamladı.

Meram Belediyesi zabıtadan temizlik ekiplerine kadar görevliler vatandaşların Kurban Bayramı’nın rahat geçirebilmesi adına görev başında olacak. Meram’da vatandaşların Kurban Bayramı’nı en güzel şekilde geçirebilmeleri adına tüm hazırlıklarını tamamladı. Zabıtadan temizliği kadar belediyeye bağlı tüm ekipler çalışmalarına devam edecek ve ihtiyaçlar istikametinde gelecek taleplere de anında cevap verecek.

Kurban kesim yerlerinde tüm hazırlıklar tamam

Meram Belediyesine bağlı ekipler, Çomaklı Mahallesinde bulunan kurban pazar alanında gerek temizlik gerekse sağlıklı kurbanlıklar için esnaf ve vatandaşlara satış noktasında görevlerini sürdürüyor.. Kurbanlık satın almaya gelen vatandaşlar, alanda hizmet veren veteriner hekimlere, kurbanlıklarını ücretsiz olarak muayene yaptırmaları sağlanıyor. Öte yandan, kurbanlıkların sağlık ve belge kontrolleri de Meram Belediyesi ekiplerince aralıksız sürdürülüyor. Oluşabilecek olumsuz görüntülerin önüne geçmek adına, Meram Belediyesi tarafından 7 farklı kurban kesim alanı belirlendi. Buna göre vatandaşlar, Çomaklı Kurban Pazarı ve Kesimhanesi, Melikşah Semt Pazarı, Aşkan Semt Pazarı, Kalfalar Semt Pazarı, Kovanağzı Semt Pazarı, Gödene TOKİ Semt Pazarı, Harmancık Kapalı Semt Pazarı’nda kurban ibadetlerini yerine getirebilecekler.

"Sorunsuz bir bayram için belediye ekipleri aralıksız mesaide olacak"

Çevre Koruma Kontrol Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü ekipleri başta olmak üzere belediyeye bağlı ekipler, vatandaşların Kurban Bayramı’nın sorunsuz geçirebilmesi adına görev başında olacak. Olumsuzlukların önüne geçmek adına belediye tarafından oluşturulan Acil Müdahale Ekibi, bayram süresince hizmet vermeye devam edecek. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri de önceki yıllarda olduğu gibi bu bayramda da besi çiftliği ve kesimhanelerin fazla olduğu mahallelerde yoğun bir çalışma sergileyerek 14 kamyon ve 9 iş makinesiyle kurban atıklarını toplayacak. Meram Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ise bayram süresince satış yerleri, et çekimi yapılan işletmeler ile kurban satış ve kesim noktalarını denetlemelerine ağırlık verecek.

Meram Belediyesi Dutlu Millet Bahçesi ve 80 Binde Devri Alem Parkı, bayramın ilk günü hariç diğer günler açık olacak. Meram Belediyesinden yapılan açıklamada, bayram boyunca vatandaşların temizlik ile ilgili taleplerinin 0332 331 00 08 nolu iletişim numarasından, zabıta ekiplerine iletecekleri taleplerin ise 0332 353 73 66 iletişim numarasından alınacağı bildirildi.