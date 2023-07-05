Konya’nın merkez Meram ilçesi Aksinne Mahallesine, hayırsever Osman Kanarya tarafından yeni bir cami kazandırılıyor.

Arsası Meram Belediyesi tarafından tahsis edilen yeni eserin protorolü Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Vakıflar Konya Bölge Müdürü Nurullah Osmanlı ve hayırsever Osman Kanarya tarafından imzalandı.

Meram’a kazandırılacak caminin imza töreninde, Konya ve Meram’ın birlikte eser ortaya koyma kültürüne en çok sahip şehirlerden biri olduğuna vurgu yapan Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, bugüne kadar hayırseverlerle birlikte pek çok eser ortaya koyduklarını, hayırsever Osman Kanarya’nın Aksinne Mahallesine yaptıracağı caminin de bunun en güzel örneklerinden biri olacağını kaydetti. Bu şehrin, iyiliği kendine rehber edinen ve yaşam biçimi olarak benimseyen saygın insanların şehri olduğunu belirten Başkan Kavuş, “Böylesine güzel bir eseri ilçeye kazandırmak için kollarını sıvayan hayırsever Osman Kanarya’ya teşekkürlerimi sunuyor, hem bizlerin hem de onun hayırlı hizmetlerinin daim olmasını Yüce Rabbimden niyaz ediyorum. Arsayı daha önce belediyemize tahsis etmiş olan ve bugün bu protokolün taraflarından biri de olan Vakıflar Konya Bölge Müdürlüğüne de şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu.

Hayırsever Osman Kanarya’ya gösterdiği hassasiyetten Meram Belediyesi’ne de böylesi güzel hizmetlere verdiği destekten dolayı teşekkür eden Vakıflar Konya Bölge Müdürü Nurullah Osmanlı da, “Aziz milletimiz hayırlı işlere karşı olan duyarlılığı ile birlik ve beraberlik anlayışıyla her zaman örnek olmuştur, olmaya da devam etmektedir” şeklinde konuştu.

Hayırsever Osman Kanarya ise, Meram’a böylesi bir eseri kazandıracak olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Başta Meram Belediyesi ve Başkanı Mustafa Kavuş olmak üzere bu hayır işine destek olan herkese şükranlamı sunuyorum. Allah kazasız belasız hayırlısıyla bitirmemizi nasip etsin” diye konuştu.