Konya’nın merkez Meram ilçesinde Alakova Mahallesine kazandırılacak Aile Sağlığı Merkezinin (ASM) protokolü imzalandı.

Son birkaç yılda pek çok sağlık yatırımı kazanan Meram’a bir Aile Sağlığı Merkezi daha yapılacak. Meram’a kazandırılacak Aynel-İsmail Özgüney Aile Sağlığı Merkezinin protokolü Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Konya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koç ve Hayırsever Mahmut Sami Özgüney tarafından imzalandı.

“Meram’a yerinde sağlık hizmeti için önemli bir yatırım daha kazandırılıyor”

Meram Belediyesinde gerçekleştirilen protokol imza töreni öncesinde konuşan Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, mübarek günde hayırlı bir işin imzaları için toplandıklarını ifade ederek devletin ve hükümetin sağlık alanında yaptığı büyük hizmetlerin yanında hayırseverlerin de önemli işlerin altına imza attığını belirtti. Hayırsever Mahmut Sami Özgüney’in annesi ve rahmetli babası adına Alakova Mahallesinde yaptıracağı "Meram Aynel - İsmail Özgüney Aile Sağlığı Merkezi"nin de bunun en güzel örneklerinden biri olacağını söyleyen Başkan Kavuş, “Bu hayır sayesinde orada yaşayan hemşehrilerimiz şehir merkezine gelmek zorunda kalmadan yerinde sağlık hizmetlerinden yararlanabilecekler. Allah böyle gönlü güzel hayırseverlerin sayısını artırsın. Biz de Meram Belediyesi olarak arsayı verdik ve arsaya ilişkin su, kanalizasyon gibi alt yapı hattı ile ilgili çalışmaları da yapacağız. Hayırsever kardeşlerimizin yanında olmaya ve üzerimize düşenleri yapmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

“Meram her yıl yeni sağlık yatırımları kazanıyor”

Sağlıkta Konya Modeli’nin büyümeye ve ilerlemeye devam ettiğini ifade eden Konya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koç, Meram Aynel-İsmail Özgüney Aile Sağlığı Merkezinin bunun en güzel örneklerinden biri olduğunu kaydetti. 5 birimlik ASM’nin atılan imzalarla birlikte hayata geçeceğini belirten Koç, “ASM şehre uzak ama gelişmekte olan bir bölgede yapılacak. Bölge halkı için kolay ulaşılabilir olması sebebiyle bölge için önemli bir açığı kapatacak. Rabbim, Mahmut Sami Özgüney’in bu güzel hayrını kabul etsin. Bu arada ASM’nin arsasını temin eden ve diğer tüm sağlık kurumlarımızın ihtiyaçları için her zaman desteklerini esirgemeyen Meram Belediyesi’ne ve Başkan Mustafa Kavuş’a da şükranlarımı sunuyorum. Onların desteğiyle Meram her yıl yeni pek çok sağlık yatırımı kazanıyor” dedi.

Hayırsever Mahmut Sami Özgüney de, sağlık merkezinin Meram ve bölge halkına hayırlı olması temennisinde bulunarak desteklerinden dolayı Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş ve İl Sağlık Müdürü Mehmet Koç’a teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Meram Aynel - İsmail Özgüney Aile Sağlığı Merkezinin yapımı için protokol imzalandı.