Soba kullanımının yoğun olduğu mahallelere 4 bin kül kovası yerleştiren Konya’nın merkez Meram İlçe Belediyesi’nden önemli bir uyarı geldi. Soba küllerinin evsel atıklardan ayrı özel bir araçla toplandığına dikkat çekilen uyarıda, sağlıklı ve temiz bir çevre için soba küllerinin kül kovalarına atılması istendi.

Meram Belediyesi, havaların soğumasıyla başlayan soba kullanımından oluşan küllerin çevre için olumsuz sonuçlar doğurmaması, yangın gibi risklerin oluşmaması, konteyner ve araçlara zarar vermemesi amacıyla ilçe geneline 4 bin kül kovası yerleştirdi. Meram Belediyesi’nden yapılan açıklamada küllerin kül kovaları yerine çöp konteynerine atılmasının atıkların katı atık bertaraf tesislerinde ayrıştırılmasını da engellediği belirtilerek vatandaşlara önemli kolaylık da sağlayan kül kovalarının kullanılmasının ekonomiye de önemli katkı sağladığı belirtildi.

Külleri kül kovasına at, ekonomiye can kat

Meram Belediyesi’nden yapılan açıklamada soba küllerinin evsel atıklardan ayrı özel araçlarla toplandığına dikkat çekilerek, küllerin muhakkak surette kül kovalarına atılması gerektiği belirtildi. Açıklamada, kış mevsimi dolayısıyla ilçe geneline 4 bin adet kül kovası yerleştirildiği kaydedilerek, “Yerleştirilen kül kovaları, kış ayları boyunca özel toplama araçlarıyla düzenli olarak toplanarak, küllerin konteynerlere ve çöp toplama araçlarına zarar vermesinin de önüne geçmektedir. Evsel atıklarla soba küllerinin ayrışması, çevre ve görüntü kirliliğinin önlenmesi, temiz bir Meram ve geri dönüştürülecek malzemelerin korunması açısından çok önemlidir. Konteynerlere dökülen küller sebebiyle katı atık bertaraf tesislerinde yenilenebilir enerjiye dönüşecek çöplere zarar vermekte ve plastik ya da kağıt gibi geri dönüştürülüp ülke ekonomisine büyük fayda sağlayan malzemelerin heba olmasına neden olmaktadır. Tüm bu nedenlerle küllerin yerleştirilen kül kovalarına dökülmesi büyük önem arz etmektedir” denildi.

Kül kovaları, ancak vatandaşların duyarlılığı sayesinde amacına ulaşabilir

Açıklamada ayrıca; “Evsel atıklarla soba küllerinin ayrıştırılması, ayrı ayrı toplanması konusundaki çalışmanın amacına ve başarıya ulaşması için en önemli görevlerden biri de vatandaşlara düşmektedir. Bu noktada herkesin hassasiyet göstermesi gerekmektedir” denildi.

Öte yandan, Meram Belediyesi tarafından ilçe genelinde, konuya dikkat çekmek amacıyla ‘Küllerin neden kül kovalarına atılması gerektiğine’ dair uyarı broşürleri dağıtıldı. Broşürlerde, vatandaşların kül kovalarını amacına uygun kullanması ve kül atıklarını kontrolsüz şekilde dışarı dökmemesi konusunda duyarlılık göstermeleri istendi.

“Kül kovaları çevre, sağlık ve ekonomik açıdan büyük yararlar sağlıyor”

İlçe genelinde yerleştirilen kül kovalarının sağlıktan temizliğe, ekonomiden rahatlığa kadar pek çok açıdan önemli yararlar sağladığına dikkat çeken Meram Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Yöreli, kül kovalarının özellikle çevre ve görüntü kirliliğinin önemli ölçüde önüne geçtiğine vurgu yaptı. Çevreye, konteynerlere, araçlara ve geri dönüşebilen malzemelere büyük zarar veren soba küllerini ayrı toplayabilmek amacıyla bu yıl ilçe geneline 4 bin adet kül kovası yerleştirdiklerini belirten Başkan Yardımcısı Yöreli, “Sobalardan çıkan küllerin ayrı bir yerde depolanması hem çevre kirliliğini önlemek hem de olası yangın tehlikesinin önüne geçmek için hayati önem taşıyor. Bu amaçla ilçemizin farklı noktalarına yerleştirdiğimiz kül kovaları, hem çevremizi koruyacak hem de vatandaşlarımızın güvenliğini sağlayacak. Özellikle geri dönüşüme gidecek evsel atıkların zarar görmemesi ve ekonomiye doğru bir şekilde yeniden kazandırılması adına bu kovalar önemli bir görevi de yerine getiriyor. Bu uygulama ayrıca bize hizmetlerimizde emek ve zaman tasarrufu kazandırıyor. Küllerini çöp konteynerlerine ya da dışarıya değil de kül kovalarına boşaltarak zararların önlemesinde en önemli görev vatandaşlarımıza düşüyor. Onların bu noktada hassasiyet göstereceklerinden, temiz, sağlıklı ve risksiz bir kışı hep birlikte geçireceğimizden şüphemiz yok” diye konuştu.