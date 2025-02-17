Konya’nın merkez Meram İlçe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yıl boyunca rutin olarak devam eden kontrol ve denetimlerini yaklaşan Ramazan ayı öncesi iyiden iyiye arttırdı. Ekipler, vatandaşların Ramazan ayını sorunsuz geçirmesi amacıyla ilçede bulanan alışveriş merkezleri, fırın, market, kasap, pastane ve lokantaları titizlikle denetliyor.

Meram Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yaklaşan Ramazan ayı öncesinde vatandaşların sağlıklı ve güvenilir gıda tüketimini sağlamak amacıyla denetimlerini sıklaştırdı. Ekipler, özellikle fırın, pastane, market ve lokantalar başta olmak üzere gıda üretimi ve satışı yapan işletmelerde sıkı kontroller gerçekleştiriyor.

"Meram’da gıda güvenliği, fiyat istikrarı ve hijyenden en küçük taviz yok"

Denetimlerde, iş yeri ve fırınların hijyen kurallarına uyup uymadıkları ile ürünlerin son kullanma tarihleri, fiyat etiketi kontrolleri ve gramaj uygunlukları titizlikle inceleniyor. Ekipler, kurallara uymayan iş yerlerine gerekli uyarıların yanı sıra cezai işlem uyguluyor. Meram Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, vatandaşların Ramazan ayında güvenle alışveriş yapabilmesi için çalışmalara aralıksız devam edecekleri belirtildi. Kurallara uymayanların uyarıldığı açıklamada şu görüşlere yer verildi; "Yıl boyunca aralıksız ve titizlikle yürüttüğümüz denetimlerimiz, yaklaşan Ramazan ayı dolayısıyla daha da sıklaştırıldı. Gıda güvenliği ve hijyen konusunda gösterdiğimiz hassasiyet Ramazan ayı boyunca artarak devam edecek, bu noktada en küçük taviz verilmeyecektir. Hemşehrilerimizin sağlığını korumak için kurallara uymayan işletmelere de gerekli yaptırımları uygulamaktan geri durulmayacaktır."

"Hemşehrilerimizin sağlığı daima önceliğimizdir"

Meram Belediyesi olarak hemşehrilerinin sağlığı için hiçbir zaman taviz vermediklerinin altını çizen Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, "Zabıta Müdürlüğü ekiplerimiz, yıl boyunca rutin olarak devam eden kontrollerini, alışverişlerin ve hassasiyetlerin arttığı mübarek Ramazan ayı öncesinde iyiden iyiye sıklaştırdı. Vatandaşlarımızın güvenli ve sağlıklı alışveriş yapabilmesi adına özellikle gıda ürünleri satan işletmelerde oldukça titiz ve hassas denetimler sürdürüyor, fiyat tarifesinden gramaj kontrolüne, hijyenden hizmet kalitesine kadar her noktada hassas bir çalışma yürütüyoruz. Erken başladığımız bu denetimler, Ramazan ayı boyunca ve bayramda da aynı hassasiyetle devam edecek. Bu çalışmalarımıza hemşehrilerimizin de desteklerini bekliyor, herhangi bir olumsuz durumla karşılaşmaları halinde Meram Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne şikayette bulunmalarını istiyoruz. Tüm hemşehrilerime şimdiden hayırlı, bereketli, sağlıklı bir Ramazan ayı ve bayramı temenni ediyorum" dedi.