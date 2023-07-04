Çocuk ve gençlerin fiziksel, zihinsel gelişimlerine katkı sunmak amacıyla Konya’nın merkez Meram İlçe Belediyesi tarafından organize edilen yaz spor okullarında 2023 dönemi eğitimleri başladı.

Meram Belediyesinin ’Meram Yaz Spor Okulları’nda 2023 dönemi eğitimleri için start verildi. Meram’da yaşayan 5-15 yaş aralığındaki çocuk ve gençlere sporu sevdirmek, dolu dolu bir yaz geçirmelerini sağlamak hedefiyle Meram Belediyesi tarafından organize edilen yaz spor okullarında eğitimler, eğlenceli anlara sahne oluyor.

9 ayrı tesiste 11 branşta eğitimler veriliyor

Meramlı çocuk ve gençlerin, futbol, basketbol, voleybol, okçuluk, kort tenisi, masa tenisi, yüzme, cimnastik, wushu, kick boks ve taekwondo branşlarında eğitim aldıkları Meram Belediyesi Yaz Spor Okulları; Aşkan Muhammet Yürükuslu Spor Tesisi, Rabia Spor Merkezi, Nazmiye Muslu Spor Tesisi, Lalebahçe Spor Tesisi, Dere Sosyal Tesisleri, Recep Tayyip Erdoğan Spor Tesisleri, Efor Halı Saha, Osmangazi Halı Saha, Yeniyol Halı Saha’da yapılıyor. Nesilleri sporla buluşturan ve eğlenceli bir tatil dönemi geçirmelerini sağlayan Meram Yaz Spor Okulları’nda eğitimler, 21 Ağustos tarihine kadar devam edecek.

“Yaz spor okullarımız Türkiye Yüzyılı gençliğinin ayak seslerindendir”

Meram Yaz Spor Okulları 2023’te de çocuklar ve gençlerle buluşmaktan dolayı duyduğu sevinci dile getiren Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, yeni dönemin tüm çocuklar, gençler ve aileleri için hayırlı olması temennisinde bulundu. Gençlere bırakacakları en büyük mirasın iyi bir eğitim ile sağlıklı, huzurlu ve refah içinde bir hayat olduğuna vurgu yapan Başkan Mustafa Kavuş, “Biz eğitime ve geleceğimize dair yapılan her şeyi önemsiyoruz. Meram Yaz Spor Okulları’nın da Türkiye Yüzyılı gençliğinin ayak seslerinden olduğuna inanıyoruz. Yaz okullarımızla, spor okullarımızla, MEGA çalışmalarımızla, kültür yayınlarımızla ve diğer eğitim çalışmalarımızla çocuklarımıza teknoloji, spor ve sanatta vizyon kazandırıyor, onları geleceğe hazırlıyoruz. Bu organizasyon sayesinde çocuklarımızın spora olan ilgilerinin arttığını ve her geçen yıl yeni sporcular kazanıldığını, hedeflediğimiz istikamette ne kadar doğru bir tercih yaptığımızı gösteriyor. Bu yaz döneminde de renkli bir organizasyon olacağına inanıyoruz” dedi.