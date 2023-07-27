Konya’nın merkez Meram İlçe Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Mehmet Ali Özbuğday Gençlik Merkezi’nde eğitimlerine devam eden yaz okulu öğrencilerine ziyaret gerçekleştirdi.

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş ziyaretinde, çocukların eğitimlerine katıldı, motivasyonlarını artırmak adına onlarla sohbet ederek tavsiyelerde bulundu. Karşılarında Başkan Kavuş’u gören çocuklar ise büyük heyecan ve mutluluk yaşadı. Eğitimciler ve gençlik merkezi sorumlularından eğitimler hakkında bilgi de alan Başkan Kavuş, çocukların ve ailelerinin eğitimlerden duyduğu memnuniyetin kendilerini de fazlasıyla mutlu ettiğini ifade etti. “Çocuklarımız varsa bu tesislerin bir anlamı var” diyen Başkan Kavuş, ailelere de çocuklarını bu imkandan yararlandırdıkları için teşekkür etti.

Başkan Kavuş; “yaz okulumuz çocuklarımızı geleceğe en güzel şekilde hazırlıyor”

Ziyareti hakkında yaptığı açıklamada içeriği ile MEGA’nın örnek bir proje olduğuna vurgu yapan Başkan Kavuş, yaz okulunun da çocukların eğitimine ve sosyal hayatına ciddi destek verdiğini belirtti. Meram Yaz Okulu’nun 8-10 ve 11-12 yaş gruplarındaki çocuklara hitap ettiğini söyleyen Başkan Kavuş, “4 Temmuz günü başlayan cebir, akıl zeka oyunları, astronomi, bilim ve fen, geometrik motifler, sanat, müzik, robotik kodlama ve e-spor derslerimiz tüm hızıyla devam ediyor. Derslerin her biri çocuklarımızın tatillerini en güzel şekilde değerlendirmelerini sağlıyor. Meram’ın yeni nesli, yaz okulumuzda zengin ve nitelikli bir eğitimle geleceğe hazırlanıyorlar” diye konuştu.

Başkan Kavuş; “çocuklarımızın eğitim sürecini yakından takip ediyorum”

Spor ağırlıklı Meram Yaz Spor Okulları’nın ve eğitim odaklı Meram Yaz Okulları’nın her yıl olduğu gibi bu yıl da hedeflerinin üzerinde bir katılım ile çocuklara eğitim olanağı sunduğunu belirten Başkan Mustafa Kavuş, “Bir şeyi yapmak kadar, nasıl yaptığınız, nasıl bir sonuç aldığınız ve amacınıza ulaşıp ulaşmadığınız da önemlidir. Gerek MEGA tüm projeleri ve tüm işlevselliği ile gerekse yaz okullarıyla nitelikli bir eğitim veriyor ve çocuklarımıza maksimum fayda sağlıyor. Ben her iki okulumuzu da eğitimleri boyunca sık sık ziyaret ediyor, tüm süreci yakından takip ediyorum. Çocuklarımızın heyecanı ve neşesi doğru yolda doğru adımlar attığımızı gösteriyor. Allah çocuklarımızın da geleceğimizin de yolunu açık etsin” ifadelerini kullandı.