Konya’nın merkez Meram Belediyesi, Yaylapınar Mahallesi’nde 3 milyon 668 bin metrekarelik alanda daha çalışmalarını tamamlayarak, bin 621 hak sahibine tapularını teslim etmeye başladı.

Konya’nın merkez Meram Belediyesi, Yaylapınar Mahallesi’nde 3 milyon 668 bin metrekarelik alanda daha çalışmalarını tamamlayarak, bin 621 hak sahibine tapularını teslim etmeye başladı.

İmar, değişim, dönüşüm ve 18’inci madde çalışmalarını aralıksız sürdüren Meram Belediyesi, tapu sevinci yaşatmaya devam ediyor. Yaylapınar Mahallesi Aybahçe’de yürüttüğü çalışmalarda 3 milyon 668 bin metrekarelik alanda daha 18. madde çalışmalarını tamamlayan Meram Belediyesi, bin 621 hak sahibinin tapularının dağıtımına başladı. Tamamlanan çalışmalar çerçevesinde bin 621 kişiyi ilgilendiren bin 334 ayrı imarlı parsel üretildi. Bunun sonucunda yaklaşık 2 milyon metrekaresi konut yapı alanı olmak üzere dini ve kültürel tesis alanları ile aile sağlığı merkezi, eğitim, mezarlık, rekreasyon, sosyal tesis, spor, ticaret ve pazar alanları kazandırıldı. Start, Meram Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleştirilen törenle verildi. Törene katılan Meram Belediye Başkan Yardımcısı Selahattin Özçelik, yeni tapularının hemşehrilerine hayırlı olması temennisinde bulunarak, Meram’ın hızlı, planlı ve sağlıklı gelişimi için özenli ve yoğun bir çalışma sergilediklerini ifade etti.

“Yaylapınar Mahallesi’nin yüzde 90’nında 18’inci madde çalışmalarımızı tamamladık”

Yaylapınar Mahallesi’nin yüzde 90 gibi büyük bir bölümünde 18. madde çalışmalarının tamamlandığına işaret eden Başkan Yardımcısı Özçelik, “18’inci madde uygulamaları tamamlandıktan sonra mahallelerimizin yol, altyapı, kanalizasyon, doğalgaz ve sosyal alanların yapımına başlanılması için önünde bir engel kalmıyor. Uygulama tamamlandıktan sonra ruhsatlı evler yapılabilir, yollar açılabilir, doğalgaz hizmetine kavuşabilir. Ki bu, Yaylapınar Mahallesi’nin en önemli beklentilerinden biri de doğalgazın gelmesiydi. Bundan sonrası için doğalgazın gelmesi adına elimizden gelen tüm çalışmaları muhtarımızla birlikte ortaya koyacağız, yakından takip edeceğiz. Geçmişte de bazı mahallelerimizi gazla buluşturmak adına yaptığımız çalışmaların örnekleri var. Mahallelilerimizi bu hizmetlerle buluşturacak bu çalışmamız sizlere hayırlı mübarek olsun” ifadelerini kullandı.