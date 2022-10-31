Konya’nın merkez Meram ilçesi Sahibata Mahallesi Şükran Kentsel Dönüşüm Projesi’nde 2. etap temeli törenle atıldı.

Konya’nın merkez Meram ilçesi Sahibata Mahallesi Şükran Kentsel Dönüşüm Projesi’nde 2. etap temeli törenle atıldı.

Sahibata Mahallesi Şükran Kentsel Dönüşüm Projesi’nin hem maliyet ve mahiyeti bakımından hem de anlamı ve değeri açısından Meram ve Konya tarihinin en önemli yatırımlarından biri olduğunu dile getiren Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, ortaya koydukları gayret, özveri, fedakârlık ve çaba ile ikinci etabın temelinin de atıldığını söyledi. Bölgede yoğun tarihi kazı çalışmalarının da yaşandığı projenin, yoğunluk veya kat artırımı şeklinde yapılan geleneksel dönüşüm anlayışının tam tersine, imar yoğunluğu ve yapı stoğunun azaltılarak, doğal alanların çoğaltıldığı ve yatay mimarinin en güzel örneklerinden biri olacağını ifade eden Başkan Kavuş, “İnşaat yoğunluk alanının üçte iki oranında düşürülerek yatay mimari ile donattık. 250 bin metrekare olan inşaat yoğunluk alanı 75-80 bin metrekareye düşürüldü. 165 Milyon liralık yatırım bedeli ile 20 bin m2 arsa alanı içerisinde 20 bin 210 m2 inşaat alanına sahip olacak ve 126 adet dükkan ile 64 adet ofis ve sosyal yaşam alanlarından oluşacak. Bu etapta çalışmalar tamamlandığında bölge ecdattan miras bir yaşam ile yeniden canlanacak. Şükran Kentsel Dönüşüm Projesinin tamamını ele alarak düşündüğümüzde bu bölgeye diğer etaplarla birlikte yapılacak toplam yatırım tutarı 1.5 milyar TL yani katrilyon tutarında olacak. Bu rakam bile projenin büyüklüğünü yeterince gözler önüne seriyor ” dedi.

"Şehrimizin ruhunu ve kadim tarihini her alanda yaşatmak için gayret gösteriyoruz”

Şükran Kentsel Dönüşüm Projesi ikinci etabının da diğerleri gibi üzerinde hassasiyetle çalışılan bir proje olduğuna vurgu yapan AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı da, projenin şehrin birkaç bin yıllık tarihini bugüne taşıyacak ve gelecek nesillere aktaracak bir çalışma olduğunu kaydetti.

Konya’nın, kültürün ve tarihin kalbinin attığı bir şehir olduğunu kaydeden Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ise, bu şehre hizmet etmeyi, en özel ve en anlamlı ayrıcalık olarak gördüklerini ve Konya Modeli Belediyecilik anlayışıyla çalışmalarını sürdürdüklerini ifade ederek, “Bu bakış açısıyla, ilçe belediyelerimizle birlikte; hemşehrilerimizin hayatlarına dokunacak, toplumumuzu müreffeh bir yaşamla buluşturacak hizmetleri hayata geçiriyoruz. Şehrimizin ruhunu ve kadim tarihini her alanda yaşatmak için gayret gösteriyoruz” diye konuştu.

"Türkiye’nin hem de şehrimizin açılış programlarına, projelerine yetişemiyoruz"

Konya’nın en önemli lokasyonlarından birinde tarihi bir dönüşüm projesinde gelinen noktadan dolayı mutluluk ve gurur duyduğunu ifade eden AK Parti Konya Milletvekili Selman Özboyacı da, şehrin kalbi noktasındaki bu alanda yapılan bu çalışmanın hayırla tamamlanması temennisinde bulundu.

Yeni yüzyıl Türkiye’nin yüzyılı olacağı gibi bu yüzyılın Konya’nın da yüzyılı olacağını belirten AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem ise, “Hem tüm Türkiye’nin hem de şehrimizin açılış programlarına, projelerine yetişemiyoruz. Yapılan hizmetler ortada. Allah yapılanları görmeyenlerin gözünü açsın. Şehrimize yapılanlarla da gurur duyuyoruz. Başta Başkan Altay ve Başkan Kavuş olmak üzere bu güzel eserde emeği geçenlere şükranlarımı sunuyorum. Güzel hizmetlerin devam etmesini temenni ediyorum” dedi.

Şehrin ruhunu yaşatma adına ve tarihi dokuya uygun bir şekilde hayata geçecek olan Şükran Kentsel Dönüşüm Projesi’nin ikinci temelinin şehre ve Meram’a hayırlı olmasını temenni eden AK Parti Konya Milletvekili Gülay Samancı da, gerçek vatanseverliğin ülkeye ve ülke insanına hizmet etmek olduğunu kaydetti.

“Konya valisi olarak şehri ileriye taşıyan işbirliğinden gurur duyuyorum”

Sahip Ata Mahallesi Şükran Kentsel Dönüşüm Projesi’nin geleceğe güvenle bakma ve tarihimize, kültürümüze bağlılığımız adına çok güzel bir ifade olduğunu belirten Konya Valisi Vahdettin Özkan, insanımızı yüzyıllar boyunca ilim ve irfanla buluşturan bu bölgenin yeniden hayat bulmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Yeni nesilleri bu değerlerle buluşturacak olmasının projeye değer katacağını ifade eden Vali Özkan, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Bizler, hizmet heyecanımızı asla kaybetmiyoruz. Çünkü biliyoruz ki geleceğe ancak bu şekilde güvenle bakabiliriz. Hükümetimizin ortaya koyduğu performans, belediyelerimizin hizmetleri, diğer kurumların ve STK’ların destekleri, yardımlaşmaları ve ortaya koydukları performans hizmetlerin bereketini artırıyor. Tüm bunlardan bu şehrin valisi olarak gurur duyuyorum. Meram Belediyesi’nin ortaya koyduğu bu proje de şehrin ruhuna önemli bir katkı sunacak. Ortaya konulan işbirliği çok kıymetlidir. Bu işbirliği ile şehir önemli kazanımlar elde ediyor. Bunun devam etmesini temenni ediyor, projede emeği geçen Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’a, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş’a, tüm kurumlarımıza şükranlarımı sunuyorum.”

Projenin 2. etap temeli protokol tarafından atıldı

Konuşmaların ardından, Sahibata Mahallesi Şükran Kentsel Dönüşüm Projesi’nin 2. etap temeli, törene katılan protokol tarafından atıldı. Törene, Konya Valisi Vahdettin Özkan, Konya Cumhuriyet Başsavcısı Halil İnal, AK Parti Konya Milletvekilleri Gülay Samancı, Selman Özboyacı, Orhan Erdam, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Kamu Kurumlarının Konya İl Müdürleri, teşkilat mensupları, STK Başkanları, Muhtar Dernekleri Başkanları, belediye meclis üyeleri ve muhtarlar katıldı.