Konya’nın merkez Meram İlçe Belediyesi’nin, ilçenin tarih ve kültürünü yaşatmak, yeni nesillere aktarmak ve turizme katkı sağlamak amacıyla projelendirdiği ‘Meram Şehir ve Yaşam Kültürü Müzesi’nde çalışmalar hızla ilerliyor. Meram ve Konya kültürünün tüm yansımalarının yer alacağı müzedeki çalışmaları inceleyen Başkan Mustafa Kavuş, “Ziyaretçiler müzemizde, rehberler eşliğinde hem şehir kültürünü görecek, hem öğrenecek, hem de deneyimleyebilecek” diye konuştu.

Meram Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılacak olan Meram Şehir ve Yaşam Kültürü Müzesi hızla yükseliyor. Çalışmaları yerinde inceleyerek süreç hakkında bilgi alan Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, inşaat sürecinin kısa zamanda tamamlanarak müzenin yaz bitmeden ziyarete açılacağının müjdesini verdi.

“Meram ve Konya kültürüne ait ne varsa bu müzede olacak”

Başkan Kavuş, proje alanında yaptığı incelemelerin ardından müze ile ilgili bilgi verirken, asırlar boyunca muhafaza edilerek yaşanılan Konya ve Meram yaşam kültürünü tüm otantikliği ile yeni nesillere aktaracaklarını belirtti. Etnografik içerikli bir müze projesi geliştirdiklerini ifade eden Başkan Mustafa Kavuş, bunun için projeye Meram Şehir ve Yaşam Kültürü Müzesi adını verdiklerini söyledi. Proje çerçevesinde ilçenin yeşil ile iç içe olan Dutlu Caddesi’nde aynı avlu içerisinde karşılıklı konumlanmış 2 geleneksel Konya evini ve arkasındaki bağ arazisini müzeye dönüştürme kararı aldıklarını söyleyen Kavuş, “Meram’da oluşturmaya başladığımız yeni tarih ve turizm rotası üzerinde bulunan müzede, Meram insanının tüm yaşam dönemlerine yer vereceğiz. Meram’da doğmak, Meram’da çocuk olmak, Meram’da evlenmek, Meram’da anne-baba olmak, Meram’da mutfak, Meram’da bağ-bahçe, Meram’da mevsimler başlıkları altında Meram’ın toplumsal törelerini ve kültürünü etnografik malzeme ve canlandırmalarla gelecek nesillere tanıtacak ve aktaracağız” diye konuştu.

“Yeni nesiller kültürümüzü hem öğrenecek hem deneyimleyebilecek”

Müzenin Meram’ı ve yaşam kültürünü sergilenmesinin yanı sıra ziyaretçilerinin deneyimlemesi için tandırda ekmek vurma, bağ bozma, şebit açma, Meram sohbetleri ve baranalar gibi etkinliklere de ev sahipliği yapacağının altını çizen Başkan Kavuş, “Meram Şehir ve Yaşam Kültürü Müzesi ile hem nesiller arasındaki bağı güçlendirmeyi, hem de sanat, tarih ve kültürel ögeleri ziyaretçilerin deneyimlemesini hedefliyoruz. İnsanımızın nasıl yaşadığını, çocuklarını nasıl büyüttüğünü, mutfak ve yemek kültürünü, kınadan çetnevire, düğüne kadar neler yapıldığını, kısaca insana ve kültürümüze kadar ne varsa hepsini rehberler eşliğinde anlatacağız. Yani Meram’ın tarih ve kültürünü hem anlatacağız, hem betimleyeceğiz hem de deneyimleyeceğiz. Bunların yanı sıra misafirlerimizi pek çok sürpriz de bekliyor olacak. Çalışmalarımız son hızla ilerliyor. İnşallah birkaç ay içinde tamamlanmış olacak. Şehrimize ve Meram’ımıza hayırlı olsun” şeklinde konuştu.