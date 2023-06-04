Konya’nın merkez Meram İlçe Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Dere Mahallesinde 20 bin metrekarelik alanda oluşturulan lavanta bahçesinde incelemelerde bulundu.

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Dere Mahallesinde belediye tarafından yapılan lavanta bahçesinde incelemelerde bulundu. İncelemesinde süreç hakkında bilgi alan Başkan Mustafa Kavuş, 20 bin metrekarelik araziye yapılan bahçeyi Haziran ayı sonuna kadar ziyarete açmayı planladıklarını söyledi.

“Lavanta bahçesi ziyaretçilerine, muhteşem bir görsel şölen ve doyumsuz manzara sunacak”

Bulunduğu Dere Mahallesine hem görsel olarak benzersiz bir güzellik katacak hem de kokusuyla mahalleyi ve ziyaretçilerini mest edecek lavanta bahçesinin yapımında sona gelindiğini kaydeden Başkan Mustafa Kavuş, “Lavanta bahçemiz, Meram Bağı ve son durak ile başlayan tarih ve kültür en güzel ve en ilgi çekici noktalarından biri olacak. Tamamlandığında Konya’nın cazibe merkezlerinden biri olarak şehir içinden ve dışından pek çok ziyaretçiyi ağırlayarak ilçenin sosyal hayatına ve turizmine de önemli katkı sağlayacaktır. Lavantalar, burayı ziyaret eden misafirlerine muhteşem bir görsel şölen ve doyumsuz manzara sunacak” dedi.

“Lavanta bahçesini Haziran ayı bitmeden ziyarete açmayı planlıyoruz”

Yapılan bahçenin, tarımda marka olan ilçede lavanta üreticileri için de model bir üretim alanı olacağını ifade eden Başkan Kavuş, “Dere Mahallemizde kurduğumuz lavanta bahçesi, 20 bin metrekarelik bir alanın 10 bin metrekaresi içerisinde ziyaretçilerini ağırlayacak. Yapılan 190 metre ahşap iskele yol ile ziyaretçilerimiz rahatlıkla burayı gezebilecekler. İçerisinde bulunan, mermer su havuz pergolası, oturma bankları, seyir terası, salıncak terası, 365 metrelik sağlıklı yaşam parkuru ve yüz metrelik gül kemerleri ile ziyaretçilere sosyal donatılarıyla da doyumsuz anlar yaşatacak bahçemiz, Meram’a çok yakışacak. Bu proje ile Dere Mahallemizin doğal güzellikleri birlikte düşünüldüğünde ilçemiz ve şehrimiz kelimenin tam anlamıyla bir cazibe merkezi daha kazanmış olacak. Büyük bir aksilik yaşanmazsa bahçemizi Haziran ayı tamamlanmadan ziyarete açmayı planlıyoruz. İlçemize ve şehrimize şimdiden hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.