Konya’nın merkez Meram İlçe Belediyesinin Dere Mahallesi’nde oluşturduğu lavanta bahçesi düzenlenen törenle açıldı.

Meram Belediyesi tarafından Dere Mahallesi’nde 20 bin metrekarelik araziye kurulan lavanta bahçesi düzenlenen törenle açıldı. Törende misafirlerine lavanta bahçesi hakkında bilgi veren Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, lavanta bahçesinin 20 bin metrekarelik bir alanın 10 bin metrekaresi içerisinde ziyaretçilerini ağırlayacağını belirterek, “Yapılan 190 metre ahşap iskele yol ile ziyaretçilerimiz rahatlıkla burayı gezebilecek. İçerisinde bulunan, mermer su havuz pergolesi, oturma bankları, seyir terası, salıncak terası, 365 metrelik sağlıklı yaşam parkuru ve 100 metrelik gül kemerleri ile ziyaretçilere sosyal donatılarıyla da keyifli anlar yaşatacak. Bahçemize diktiğimiz birbirinden güzel diğer çiçeklerimiz de bahçemizin güzelliğine güzellik katacak” dedi.

“Tüm hemşehrilerimi Meram Lavanta Bahçesi’ne davet ediyorum”

Lavanta bahçesinin, havasıyla, suyuyla, insanıyla, doğallığıyla eşsiz güzellikteki Meram’ın en güzel mahallelerinden Dere Mahallesi’nde olduğuna vurgu yapan Başkan Mustafa Kavuş, “Burada huzur, estetik, doğal güzellikler var. Manzara, sağlık var. Tarım var, turizm var. Kısaca burada insana ve insan ruhuna dokunan her şey bir arada. Burada hemşehrilerimiz, lavantanın büyüleyici kokusunu hissedecek, lavantaları ve buradaki eşsiz manzarayı hayranlıkla seyredip bu eşsiz hediyenin tadını çıkaracaklar. Tüm vatandaşlarımızı, muhteşem güzelliği ile gözlere, yaydığı kokularla ruhlara dokunan Meram Lavanta Bahçesi’ni görmeye, lavantanın büyülü dünyasını yaşamaya davet ediyorum” şeklinde konuştu.

“Konya Modeli Belediyecilik anlayışıyla şehrimiz büyük kazanımlar elde etti”

Meram Lavanta Bahçesi’nin, her köşesinde tarihi taşıyan ve muhteşem doğal güzelliklere ev sahipliği yapan 4 mevsimin şehri Konya’ya renk katacağını kaydeden Konya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Uzbaş da Meram’ın da sahip olduğu güzelliklerle, yeşil dokusuyla, tarihi ve kültürüyle her sokağında birbirinden kıymetli değerler taşıdığına vurgu yaptı. İlçenin sahip olduğu tüm bu güzelliklere en güzel şekilde sahip çıkmanın ve yeni eserler kazandırmanın kendilerinin en önemli vazifelerinden biri olduğunu söyleyen Uzbaş, “Şehrimizin tamamında olduğu gibi Meram’da da yaşam standartlarını yükseltmek için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Konya modeli belediyecilik anlayışıyla şehrimiz büyük kazanımlar elde etti. Ortak akılla hareket ettik. Omuz omuza çalışarak Meram’ın güzelliklerine güzellik katmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

“Başkan Kavuş ve ekibi ilçeyi ilmek ilmek dokuyor”

AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı da, bahçenin açılışı dolayısıyla bir araya gelmiş olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Meram Lavanta Bahçesi için öncelikle Başkan Kavuş ve ekibine teşekkür eden Angı, “Başkanımız ve ekibi ilçemizi güzelleştirmek adına ilmek ilmek dokuyorlar. Bu şehir adına ne kadar övünsek azdır. Bu şehrin sahipleri burada yaşayan tüm insanlarımızdır. Onlar şehri yönetenlerle birlikte Konya’yı ileriye, geleceğe ve güzelliklere taşıyor. Bu şehir birçok medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Bu güzellikleri ve değerleri geleceğe taşımak mecburiyetimiz var. İşte bu çalışma bu anlayışın eseri. Yeşil Meram’ı daha yeşile dönüştürmek her yönden güzelleştirme anlayışımızın bir eseri. Bu güzel bahçe için Başkan Kavuş’a şükranlarımı sunuyor, ziyaretçilerine de hoşça vakit geçirmelerini temenni ediyorum” dedi.

Meram Lavanta Bahçesinin Konya’ya ve Meram’a hayırlı olmasını temenni ederek sözlerine başlayan AK Parti Konya Milletvekili Mustafa Hakan Özer ise, “Konya modern belediyeciliğin öncülüğünü yapıyor. Her hafta, hatta her gün bir açılışa şahit oluyoruz. İşte Meram Belediyesi’nin bu açılışı da bunlardan biri. Meram köklü geçmişiyle Anadolu’nun bir parçasıdır. Bu bahçenin açılışı ile birlikte Karatay’da başlayan lavanta bahçeleri geleneği, Meram’ın doğal zenginliğinin bir parçası oldu. Kazandırılan lavanta bahçesi ve diğer tüm yatırımları için gayretli çalışmalarına şahit olduğumuz Başkan Mustafa Kavuş ve ekibine teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Konuşmaların ardından lavanta bahçesinin açılışı gerçekleştirilirken protokol üyeleri, basın mensupları ve vatandaşlar bahçeyi gezdi. Gezenleri kendine hayran bırakan lavanta bahlçesi yaz boyunca misaifirlerini ağırlayacak.

Açılışa AK Parti Meram İlçe Başkanı Mustafa Dolular, AK Parti Meram İlçe Kadın Kolları Başkanı Serpil Yurdaışık, Selçuklu Belediye Başkan Vekili Faruk Ulular, Konya Muhtarlar Derneği Başkanı Hamdi Demir, Meram Muhtarlar Derneği Başkanı Ahmet Taşdemir, Meram Belediyesi Meclis üyeleri, AK Parti Konya ve Meram teşkilat mensupları da katıldı.