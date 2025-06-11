Konya’nın merkez Meram İlçe Belediyesinin kütüphaneleri, millet kıraathaneleri ve MEGA Gençlik Merkezi, sayılı günler kalan Liselere Geçiş Sınavı (LGS) ve Yükseköğretim Kurumları Sınavlarına (YKS) hazırlanan öğrencilerden yoğun ilgi görüyor.

Meram Belediyesine bağlı Mehmet Ali Özbuğday MEGA Gençlik Merkezi, Gazze Sosyal Tesisi Millet Kıraathanesi, Meram Millet Kıraathanesi, Fahrünnisa ve Gödene Kütüphaneleri, öğrencilere hem uygun bir ortamda ders çalışma imkanı sunuyor hem de sınav streslerini azaltmalarında yardımcı oluyor. Aynı zamanda kütüphanelerdeki kaynaklardan faydalanan gençler, araştırmalarını derinleştirerek eksiklerini tamamlayabiliyor. Bunlara ek olarak, binası Meram Belediyesi tarafından tahsis edilen Meram İlçe Halk Kütüphanesi de öğrencilerin sıkça tercih ettiği mekanlardan biri olarak dikkat çekiyor. Özellikle Mehmet Ali Özbuğday MEGA Gençlik Merkezi, gece saat 23.00’e kadar hizmet vererek geç saatlere kadar çalışmak isteyen öğrencilere imkan sunuyor. Gazze Sosyal Tesisi Millet Kıraathanesi ve Meram Millet Kıraathanesi pazar hariç haftanın 6 günü, diğer merkezler ise mesai saatleri içerisinde gençlere hizmet veriyor. Sınav sürecinde yalnız olmadıklarını hisseden öğrenciler, bu merkezlerde hem bireysel çalışma yapabiliyor hem de arkadaşlarıyla fikir alışverişinde bulunarak motivasyonlarını yüksek tutabiliyor. Ders çalışmak için sık sık Meram’ın bu alanlarını tercih ettiklerini ifade eden gençler de, çay ve su ikramlarının olmasının kendilerine daha rahat bir ortam hazırladığını ve kütüphanelerin ışığından sakinliğine kadar her yönüyle derse odaklanmalarını sağladığını belirtiyor.

"Tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum"

Sınava hazırlanan tüm öğrencilere başarılar dileyen Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, hayatlarının her anlarında gençlerin yanında olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek, "Yaşamlarının en önemli dönüm noktalarından birine hazırlanan gençlerimizin başarılarının daim olmasını diliyorum. Meram Belediyesi olarak gençlerimizin her zaman yanındayız. Onların eğitim hayatına katkı sunmak, etkili bir destek sağlamak bizim için büyük mutluluk. Kütüphanelerimiz, gençlik merkezlerimiz ve millet kıraathanelerimiz, yalnızca ders çalışmak için değil; aynı zamanda sosyal gelişimlerini destekleyecek şekilde hizmet veriyor. Rahat ortamda ders çalışabilecekleri millet kıraathaneleri, kaynaklara kolayca ulaşabilecekleri kütüphaneler, gece geç saatlere kadar açık tutulan merkezimizle gençlerimizin destekçisiyiz. Ülkenin yarınları, bugünün çalışan ve hedef koyan gençlerinin omuzlarında yükselecek. Gençlerimizin eğitimi, bizim için sadece bir hizmet alanı değil; bir milletin geleceğini şekillendiren en önemli yatırım alanıdır. Bu vesileyle tüm öğrencilerimize başarılar diliyor, emeklerinin karşılığını en güzel şekilde almalarını temenni ediyorum" dedi.