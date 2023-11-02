Konya’nın merkez Meram ilçesinde Yenişehir Mahallesi Çeçenistan Caddesi üzerinde Cuma günleri kurulan Hacı İsa Efendi Semt Pazarı yeni yerine taşındı.

Meram İlçe Belediyesi, Çeçenistan Caddesi üzerinde Cuma günleri kurulan Hacı İsa Efendi Semt Pazarı, Çakılharmanlar Caddesi’nin hemen yanı başındaki yeni yerinde hizmet verecek. Pazar alanının yeni yerine taşınması ve çalışmaları halen devam eden Gazze Caddesi’ne bağlanacak Necmettin Erbakan Caddesi’nin de tamamlanmasıyla bölgede trafik daha da rahatlamış olacak.

“Pazar alanının yeni yerine taşınmasıyla bölge trafiği de rahatlayacak”

Çakılharmanlar Caddesi’nin hemen yanına taşınan Hacı İsa Efendi Semt Pazarı, yeni yeri ve yeni çehresiyle Cuma günleri oluşan trafik yoğunluğunun önüne geçecek. Pazar alanında yaklaşık 6 bin metrekarelik bir alanda 139 esnaf bölge halkına hizmet verecek. Pazar yerinin yeni yerine taşınması ve yeni açılacak Necmettin Erbakan Caddesi’nin de hizmet vermesiyle bölge trafiğinin önemli ölçüde rahatlayacağını söyleyen Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Yenişehir Hacı İsa Efendi Semt Pazarı’nın yeni yerinin esnaflara ve mahalle sakinlerine hayırlı olması temennisinde bulundu.

“Hedefimiz tüm pazar alanlarımızı konfora ulaştırmak”

Belediye olarak, ilçe genelinde bulunan pazar alanlarını daha konforlu alışverişin adresi yapmayı hedeflediklerini ve hizmet politikalarını bu yönde yürüttüklerini kaydeden Başkan Kavuş, “Daha önce Yaylapınar Mahallemizde olduğu gibi burada da pazar alanını cadde ve sokak üstünden kurtararak hem trafiği rahatlatmayı hem de vatandaşlarımızın daha sağlıklı bir alanda alışveriş yapabilmelerini sağlamayı hedefledik. Sona yaklaşılan Necmettin Erbakan Caddesi’nin verimli kullanılması amacıyla bu pazar alanının hızlı bir şekilde taşınması gerekiyordu, biz de gerekeni yaptık. Böylelikle Çeçenistan Caddesi üzerinden Gazze Caddesi’ne bağlanacak olan Necmettin Erbakan Caddesi ulaşımı rahatlatmak adına çok daha rantabl hizmet verebilecek” dedi.