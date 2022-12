Konya’nın merkez Meram İlçe Belediyesi öncülüğünde kurulan Gödene Evleri’nin temeli düzenlenen törenle atıldı.

Meram’ın Büyük Konut Hamlesi’nde bir eşik daha geçildi. Meram Belediyesi öncülüğünde hayata geçirilen Gödene Evleri Konut Yapı Kooperatifi’nin temeli, düzenlenen törenle atıldı.

Törenin açılış konuşmasında dört yıla yaklaşan hizmet serüveninde Meram’ın yaşadığı değişim ve dönüşüm süreci hakkında kısa bir bilgi veren Meram Başkanı Mustafa Kavuş, hizmetlerini büyük bir özveri, gayret ve heyecanla sürdürdüklerinin altını çizdi. İlçenin bu süreci, bir tarafta atılan temeller, diğer tarafta tamamlanan hizmetler, başlatılan projeler, kadınından erkeğine, gencinden yaşlısına uzak mahallelerden merkeze her Meramlı için hemen hemen her alanda yürüttükleri projelerle yaşadığını ifade eden Başkan Kavuş, “Türkiye’ye örnek fiziki yatırımlarımız, eğitim, sağlık, tarım, sosyal ve spor alanındaki projelerimiz ve desteklerimiz ile burada saymakta zorlanacağım onlarca yatırım, proje, icraatla bugün sizlerin ve hemşehrilerimizin karşısında olmaktan büyük mutluluk ve gurur duyuyorum” diye konuştu.

“Meram yaşadığı gümbür gümbür bir değişim ve dönüşüm süreci ile bir şantiye görüntüsü veriyor”

Tüm bunların özelde Meram’ın modern ve müreffeh bir hayata kavuşması adına, genelde de ‘Türkiye Yüzyılı Vizyonuna’ Meram’dan verilen destek çalışmaları olduğunu kaydeden Başkan Mustafa Kavuş, “Hizmetlerimizin bir kısmı tamamen bizim tarafımızdan yapılıyor, bir kısmını da Konya Büyükşehir Belediyesi ve Çevre Bakanlığımız başta olmak üzere diğer bakanlıklarla beraber yürütüyoruz. Hepsinin ortak tarafı ise her bir yatırımın her bir projenin ve her bir temelin yarının modern, müreffeh, Meram’ına aralanan birer kapı olması. Tüm bu yatırımların bize anlattığı şey ise; Meram öyle sessiz sedasız değil, gümbür gümbür bir değişim ve dönüşüm süreci yaşadığıdır. Meram, yarınlar için bugünden, kelimenin tam anlamıyla bir şantiye görüntüsü veriyor” dedi.

“Gödene evleri ile bölgede yeni bir yaşam alanı doğuyor”

Meram Belediyesi öncülüğünde başlayan Büyük Konut Hamlesi’nin 9. ayağında 2022 yılını da Gödene Evleri Konut Yapı Kooperatifi ile kapattıklarını ifade eden Başkan Kavuş, “Meram’a ve Meramlılara özel olarak hayata geçen Gödene Evleri’nde de, tıpkı diğerlerinde olduğu gibi sadece dört duvardan ibaret evler üretilmeyecek, huzurla yaşanılacak yuvalar, sosyal alanlarıyla bölgede yeni bir yaşam alanı doğacak inşallah. Bu rakam bile başlı başına verilen emeklerin, yoğun çabalarımızın ve yakalanan başarının bir göstergesidir. Allah mahcup etmesin, kazasız belasız tamamlamayı ve hemşehrilerimizin sağlıcakla oturduklarını görmeyi de nasip etsin” diye konuştu.

“Meram’da bugün yapılanları dört yıl önce hayal bile etmemiştik”

Konuşmasına, Meram’da son dört yıla yakın süreçte yapılan hizmetleri seçim çalışmaları sırasında kendilerinin bile hayal etmediklerini ifade ederek başlayan AK Parti Meram İlçe Başkanı Mustafa Dolular da yapılan tüm hizmetler için Başkan Mustafa Kavuş ve ekibine teşekkür etti. Niyet temiz olunca ve azimle çalışılınca her şeyin başarılabildiğine Meram’da yakından tanık olduklarını söyleyen Başkan Dolular, “Yerel seçimler öncesinde Meram’da neler yapılabilir diye istişare ederken, bugün yapılan işlerin yüzde ellisini bile hayal etmiyorduk. Ama Rabbim önümüzü, yolumuzu açtı. AK Parti belediyeciliği ile en üstünden en altına her kademede niyetlerin salihliği birleşince hem zaman hem imkan bereketleniyor. İşte bu anlayış, azim ve çalışma ile 7 binin üzerinde ailemiz yeni evlerine oturacak inşallah. Meram’da durmak yok yola devam” şeklinde konuştu.

“Hemşehrilerimizin refahı hepimizin öncelikli hedefidir”

Sözlerine, “Konya’da yaşayan her bir kardeşimizi müreffeh bir hayata kavuşturmak hepimizin öncelikli hedefidir” diye başlayan Konya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Uzbaş, bu doğrultuda Konya modeli belediyecilik anlayışıyla çalışmalara ara vermeden ve hız kesmeden devam ettiklerini belirtti. Bu amaçla bir taraftan Konya’nın huzur ve refahı için emek harcarken diğer taraftan da doğan konut ihtiyacını karşılamak amacıyla hem TOKİ hem de ilçe belediyeleriyle birlikte gayret ettiklerini ifade eden Başkan Vekili Uzbaş, konuşmasını şöyle sürdürdü; “Bu hedefte Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum sayesinde önemli mesafeler kat ediyoruz. Sizlerin huzurunda kendilerine teşekkür ediyorum. Meram Belediyemiz de ilçe genelinde öncülük ettiği projeler ile konut ihtiyacının karşılanmasında ve Meramlılara konforlu bir yaşam alanı sağlanmasında önem arz eden bir konut hamlesi yürütmektedir. Başkan Mustafa Kavuş ve ekibine şükranlarımızı sunuyorum. Gödene Evleri, ilçemize, şehrimize hayırlı uğurlu olsun. Meram ve diğer tüm ilçe belediyelerimiz ile birlikte projeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz.”

Konuşmaların ardından okunan dua ile 276 konutluk Gödene Evleri’nin temeli atıldı.

Törene, Konya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Uzbaş, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Selçuklu Belediyesi Başkan Vekili Ali İmran Arıtan, Karatay Belediye Başkan Vekili Hasan Ali Ünlü, AK Parti Meram İlçe Başkanı Mustafa Dolular, AK Parti Meram İlçe Kadın Kolları Başkanı Serpil Yurdaışık, Meram Belediye Meclisi Üyeleri, Meram Muhtarlar Derneği Başkanı Ahmet Taşdemir, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. Tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.