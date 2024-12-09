Konya’nın merkez Meram İlçe Belediyesi, çocuklarda ve gençlerde çevre bilincini artırmak, sıfır atık ve geri dönüşüme dikkat çekmek amacıyla okullar arası atık toplama yarışması düzenliyor. 15 Aralık 2024-20 Mayıs 2025 tarihleri arasında “Temiz Bir Gelecek” sloganıyla gerçekleşecek yarışmada öğrenciler, geri dönüştürülebilir atıkları toplayarak hem çevreye katkı sağlayacak hem de ödüller kazanma fırsatı yakalayacak.

Meram Belediyesi, bir örnek çalışmaya daha imza atmaya hazırlanıyor. Bu çerçevede, çocuklarda ve gençlerde çevre bilinci, sıfır atık ve geri dönüşüm hassasiyeti oluşturmak amacıyla Meram’ın okullarında “Bizim Meram Sıfır Atık Yarışması” gerçekleştirilecek. “Temiz Bir Gelecek İçin Yarışıyoruz” sloganıyla düzenlenecek yarışma, 15 Aralık 2024 - 20 Mayıs 2025 tarihleri arasında yapılacak. Bu tarihler arasında en fazla atık toplayıp Meram Belediyesine teslim eden okullar yarışmada ödül almaya hak kazanacak.

“Yeni nesil, çevreyi ve doğayı korumayı yarışma heyecanıyla öğrenecek”

Meram Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada yarışmanın temel hedefinin genç nesillerin çevre duyarlılığını artırmak ve sürdürülebilirlik bilincini aşılamak olduğu belirtildi. Doğa ve çevremizin, bizden sonra gelecek nesillere bırakacağımız mirasın bir parçası olduğunun hatırlatıldığı açıklamada şu görüşlere yer verildi: “Her gün farkında olmadan attığımız çöpler, doğaya, suya, havaya zarar veriyor. Ama bunun bir çözümü var. Eğer şimdi harekete geçersek, atıklarımızı geri dönüştürerek, azaltarak ve yeniden kullanarak Meram’ın doğal zenginliğini koruyabiliriz. Atıklar geri dönüştürüldüğünde hem doğanın korunacağı hem de ekonomiye katkı sağlanacağı unutulmamalıdır.”

“Yarışmaya Meram’ın tüm ilk ve ortaokulları katılabilir”

Meram’da yapılacak sıfır atık yarışması ile okullar ve öğrencilerin, doğa dostu bir rekabet ortamında buluşacağının ifade edildiği açıklamada yarışmanın ayrıntıları hakkında da şu bilgiler verildi: “15 Aralık 2024 - 20 Mayıs 2025 tarihleri arasında devam edecek yarışmaya Meram’da bulunan tüm ilkokul ve ortaokullar katılabilir ancak katılmak isteyen okulların, https://forms.gle/wDgBy2AfQbT8Xm4B8 linkinde bulunan formu doldurmaları gerekmektedir. Yarışma kapsamında ambalaj atıkları ile kağıt, karton, plastik, metal atıklar toplanacaktır. Kağıt peçete, kağıt havlu, ıslak mendil, meyve ve sebze kabukları, çay posaları, tek kullanımlık plastikler (çatal, kaşık, pipet), strafor köpükler, tek kullanımlık kağıt ve plastik bardaklar gibi atıklar kabul edilmeyecektir. Yarışma sıralaması, teslim edilen atığın kilogramının, okul öğrenci sayısına oranıyla ortaya çıkan sonuca göre belirlenecektir. Yarışma sonunda kazanan okulları çeşitli hediyeler beklemektedir. Ödül töreni 23 Mayıs 2025 günü yapılacaktır.”

“Geleceğe temiz bir Meram bırakmak istiyoruz”

Temiz bir çevre ve doğanın, geleceğimizin teminatı olduğuna vurgu yapan Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş da, bu anlamlı, güzel ve özel yarışma ile hem çocukların çevre duyarlılığını artırmayı hem de atık yönetimine katkıda bulunmayı hedeflediklerini kaydetti. Toplanan her atığın, doğaya kazandırılmış bir değer, geleceğe bırakılacak en güzel miras olacağını belirten Başkan Kavuş, tüm öğrenci ve okulları bu anlamlı yarışmaya katılmaya davet ederek, “Sıfır atık ve geri dönüşüm sayesinde çevreyi koruma bilincini toplumun her kesimine yaymayı amaçlıyoruz. Buna da çocuklarımızdan ve gençlerimizden başlıyoruz. Çünkü bu örnek girişim en fazla onlarda etki bırakacak. Hem çevre hem de eğitim açısından en büyük bir farkındalık onlarda oluşacaktır. Yarışmanın çocuklarımız, geleceğimiz ve Meramımız için hayırlı olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.