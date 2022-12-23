Konya’nın merkez Meram İlçe Belediyesi, TS EN ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Sertifikası almaya hak kazandı.

Konya’nın merkez Meram İlçe Belediyesi, TS EN ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Sertifikası almaya hak kazandı.

Meram Belediyesi, çevresel sorumluluklardan taviz vermeden enerjinin verimli kullanımı esasına dayanan kalite standardı ‘TS EN ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Sertifikası’nı almaya hak kazandı. Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş’a sertifikayı Türk Standartları Enstitüsü Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Sami Şahin’in elinden aldı.

Dünyanın geleceğini korumak adına yenilenebilir ve sürdürülebilir enerji kaynaklarının kullanılmasına büyük önem ve destek verilmesi gerektiğine işaret eden Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, doğal güzelliklerin geleceğe aktarılmasında bu çalışmaların önemine vurgu yaparak, “Doğal kaynakların korunması ve kaynakların tüketiminden ortaya çıkan olumsuz etkileri azaltmak için sürdürülebilir enerji kaynaklarını kullanılması önem arz ediyor. Güneş enerjisi, rüzgâr enerjisi ve diğer kaynaklar gibi doğaya zarar vermeyen enerji kaynaklarının kullanılması Meram gibi doğal güzellikleriyle öne çıkan yerler için çok daha önemli. Bu sebeple ilçemizde temiz enerji adımlarını önemsiyor ve elimizden geldiğince destekliyoruz. Tüm hizmetlerimizi enerjiyi daha etkin ve verimli kullanma hedefiyle ve enerji verimliliğini gözeterek ortaya koyuyor, projelerimizi de buna göre şekillendiriyoruz. İşte bu desteklerden dolayı belediyemize TS EN ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Sertifikası verilerek kurumumuzu onurlandıran Türk Standartları Enstitümüze ve değerli başkanı Mahmut Sami Şahin’e şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu.

TSE Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Sami Şahin de, bu noktada gösterdikleri hassasiyet için Başkan Mustafa Kavuş ve ekibine teşekkürlerini ileterek sertifikayı takdim etti.