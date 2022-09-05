Konya’nın merkez Meram İlçe Belediyesi, yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte belediyeden sosyal yardım alan ailelerin çocuklarına kırtasiye yardımı gerçekleştiriyor.

Konya’nın merkez Meram İlçe Belediyesi, yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte belediyeden sosyal yardım alan ailelerin çocuklarına kırtasiye yardımı gerçekleştiriyor.

Meram Belediyesinin yardım paketinde, çocukların yıl boyunca gereksinim duyacakları okul çantasından beslenme çantasına, defterinden kalemine, silgisinden suluğuna kadar pek çok okul araç gereci ve kırtasiye malzemeleri bulunuyor.

Meram Belediyesinden yardım alan yaklaşık 300 aile ve 600 çocuğun yararlandığı paketlerin dağıtımları Meram Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünde başladı. Tüm çocukların gerek fiziki gerekse niteliğinin artırılması anlamında en güzel şekilde eğitim alabilmeleri adına her türlü desteği verdiklerini hatırlatan Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, kırtasiye yardımının da bu desteklerden yalnızca biri olduğunu söyledi. Çocukların eğitimlerine katkı sunmak adına belediye olarak önemli destekler verdiklerini kaydeden Başkan Kavuş, “Eğitimin çağın gereklerine uygun bir şekilde yürütülmesi ve eğitimde fırsat eşitliğini yakalamak amacıyla son yirmi yılda önemli adımlar atıldı. Bu çerçevede tüm çocuklarımıza kitaplar ücretsiz olarak temin ediliyor. Bunun yanında ihtiyaç sahibi olup kırtasiye malzemeleri aile bütçelerine ağır gelen hemşehrilerimiz için de her yıl biz devreye giriyoruz. Hem onlara destek vermek hem de çocuklarımızın eğitimlerine gönül rahatlığıyla devam edebilmeleri için tüm ihtiyaçlarını kapsayan setler dağıtıyoruz. Güle güle kullansınlar, ailelerine, vatanlarına ve milletlerine hayırlı birer birey olarak yetişsinler. Bu vesile ile yeni eğitim öğretim yılının da tüm öğrencilerimize, ailelerine ve eğitim camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.