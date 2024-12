Konya’nın merkez Meram ilçesinde yaşayan engelli bireylerin hayatlarını kolaylaştırmak adına pek çok uygulama başlatan Meram İlçe Belediyesi, ilçede umudun ve mutluluğun kaynağı oldu. DOSD Meram’dan engelli nakil aracına, şarj istasyonlarından sosyal etkinliklere kadar birçok alanda hayata geçirilen yenilikler özel ihtiyaçlı bireylerin yaşamlarını kolaylaştırırken aileleri için de umut oluyor.

Meram’da engelleri kaldırmak, engelli vatandaşların yaşamlarını kolaylaştırmak, hayata katılımlarını sağlamak ve ailelerine destek olmak için pek çok çalışmanın altına imza atan Meram Belediyesi, ilçede umudun adı, mutluluğun kaynağı oldu. Belediyenin bu alanda attığı her adım ve kazandırdığı yenilikler özel ihtiyaçlı bireylerden ve ailelerinden takdir topladı.

DOSD Meram, down sendromlular ve aileleri için önemli çalışmalara imza attı

Meram Belediyesinin ilçede down sendromlu çocuklar ve bireyler için hayata geçirdiği Down Sendromlu Bireyler Yaşam Destek Merkezi DOSD Meram, kurumsal yapısı ve eğitim modeliyle tüm ülkeye örnek oldu. Durunday Mahallesi’nde bulunan merkez modern yapısı, işlevselliği, eğitim birimleri, derslikleri ve rehabilitasyon uygulama alanıyla bu kapsamda atılmış önemli adımlardan biri olarak kabul ediliyor. Öte yandan, merkezde, bireysel ve grup eğitim sınıfları, spor atölyesi, fizik tedavi merkezi ile dinlenme alanları da bulunuyor. Kapalı ve açık alanlarda uzmanların özgün programlarıyla sunulan eğitimler sayesinde özel çocukların dil ve motor becerileri geliştiriliyor. Merkezde ayrıca aileler için de hayati öneme sahip seminerler ve eğitim atölyeleri düzenleniyor. Meram Belediyesi, DOSD Meram’ın çalışma alanını genişleterek down sendromlu bireylerin spor yapmalarının önünü açmak ve onlara iş fırsatları sunmak amacıyla yeni projelere de imza attı.

Engelli nakil aracı, önemli bir açığı kapattı

Meram Belediyesi öte yandan, ‘Engelli Nakil Aracı’ ile de ilçede yaşayan engelli bireyler için önemli bir açığı kapattı. Araç, tekerlekli sandalyeli engelli bireyleri ve refakatçilerini hastane randevularına götürüp getirererek önemli bir hizmeti yerine getiriyor. Yanında refakatçisi ile birlikte kabul edilen engelli bireyler, en az bir gün öncesinde mesai saatlerinde 0332 320 10 00 nolu telefondan randevu oluşturarak hizmetten yararlanabiliyor. Yine Meram Belediyesinin kurduğu akülü araç şarj istasyonları ilçe genelinde yaşayan yürüme engelli vatandaşların önemli bir ihtiyacını daha kapattı. Meram Belediyesi Hizmet Binası önü, Meram Devlet Hastanesi, Meram Tıp Fakültesi Hastanesi, Kapu Camii - Bedesten, Anıt Meydanı, Kayalıpark ve Kızılay Hastanesi gibi ilçenin farklı noktalarına yerleştirilen şarj istasyonları engelli vatandaşların hem ulaşımlarını hem de yaşamlarını kolaylaştırıyor.

Meram Belediyesi, ilçede yaşayan engelli bireylerin hayatlarına dokunuyor

Diğer yandan engelli bireylerin profesyonel anlamda spor yapabilmelerinin önünü açan Meram Belediyesi, bu noktada da özel sporculara destek veriyor. Bu destekler sayesinde pek çok sporcu ulusal ve paralimpik olimpiyatlar dahil olmak üzere uluslararası turnuvalardan önemli başarılarla döndü. Konya’nın ilk Millet Kıraathanesini açan Meram Belediyesi, Dr. Ahmet Özcan Caddesi üzerindeki bu özel mekanda görme engelli vatandaşlar için de özel konsept de oluşturdu. Özel ihtiyaçlı bireyler için özel bir bölümü bulanan kıraathanede görme engelliler kitap okuyabiliyor, aktiviteler gerçekleştiriyor, araştırma yapıp sonuçlarını çıktı olarak alabiliyorlar.

Başkan Kavuş: “Biz özel bireylerimize yılın bir gününü değil her gününü ayırıyoruz”

Engelli bireylerin, toplumların ayrılmaz bir parçası olduğuna dikkat çeken Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, engellilere eğitim, sağlık, istihdam imkanları sağlamanın ve sosyal hayata katılımlarını gerçekleştirmenin sadece bir sorumluluk değil, aynı zamanda insan haklarının temel bir gereği olduğuna vurgu yaptı. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nün özel bireylerin sorunlarına dikkat çekmek, farkındalık oluşturmak ve eşit bir yaşam için birlikte çözümler üretme gerekliliğini bir kez daha hatırlattığının altını çizen Başkan Kavuş, açıklamasında şu görüşlere yer verdi: “Engelleri aşmanın ilk adımı, engellilikle ilgili toplumsal bilinç ve duyarlılığı arttırmaktır. Bu kapsamda, kamu kurumları, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları ve toplumdaki tüm bireylere önemli görevler düşmektedir. Fiziksel engelleri ortadan kaldırmak, özel bireylere eşit fırsatlar sunmak, onların ve ailelerinin hayatlarını kolaylaştırmak ve yanlarında olduğumuzu göstermek adına Meram Belediyesi olarak önemli yatırımlar ortaya koyduk. Biz özel bireylerimize yılın bir gününü değil yılın her gününü ayırma gayretindeyiz. Bu günü de, toplumsal farkındalığı artırmak, engelli bireylerimizin yaşam kalitesini yükseltmek ve onların yanında olduğumuzu hissettirmek için bir fırsat olarak görüyor ve bu vesile ile engelli bireylerimizin her zaman yanında olduğumuzu, eşit ve engelsiz bir toplum için çalışmaya devam edeceğimizi bir kez daha vurgulamak istiyoruz” dedi.