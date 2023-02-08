Konya’nın merkez Meram İlçe Belediyesi, Türkiye tarihinin en büyük afetlerinden biri olan depremden etkilenen bölge için tüm imkanlarını seferber etti.

Konya’nın merkez Meram İlçe Belediyesi, Türkiye tarihinin en büyük afetlerinden biri olan depremden etkilenen bölge için tüm imkanlarını seferber etti.

10 ilde yaşanan ve büyük yıkıma sebep olan deprem haberi duyulur duyulmaz ilk andan itibaren harekete geçen Meram Belediyesi, tüm imkanlarını seferber etti. Bu çerçevesinde bölgeye sevk edilen araç, ekipman ve personeller, bir taraftan arama kurtarma faaliyetlerine destek verirken diğer taraftan belediyeye ait iş makinaları bölgede enkazın kaldırılmasına destek veriyor. Yine bölgede hizmet vermeye başlayan mobil mutfak tırı arama kurtarma ekipleri ile depremzedelere sıcak çorba ve yemek ikramı gerçekleştiriyor. Afet Koordinasyon Merkezi tarafından belirlenen ihtiyaca yönelik Meram Belediyesi’nin 3 adet çöp kamyonu da bölgede faaliyet göstermek üzere Hatay’a ulaştı.

Meram afet bölgesi için seferber oldu

Meram Belediyesi Zabıta Müdürlüğü personellerinden oluşan ekip araç ve ekipmanlarıyla birlikte arama kurtarma faaliyetlerine destek olmak amacıyla Hatay’da görev yapıyor. İç dizaynı sedirli salon şeklinde düzenlenmiş bir otobüs ve konteynerler de deprem bölgesinde dinlenme ve barınma ihtiyacını karşılamak üzere Hatay istikametine doğru yola çıktı. Öte yandan Konya Büyükşehir ve ilçe belediyelerinin ortak yardım kampanyası çerçevesinde Meram’da Yardım Toplama Alanı olarak belirlenen Lalebahçe Spor Tesisine vatandaşlar tarafından battaniye, kışlık kıyafetler, gıda kolisi, ısıtıcı, sıvı ve katı sabun, kağıt havlu, sırt çantası gibi yardım malzemeleri ulaştırıldı. Bu çerçevesinde Meram’da yardım malzemesi taşıyan 25 araç Hatay’a ulaştı.

“Afet bölgesinin ihtiyaçları için kenetlendik”

Depremin meydana geldiği ilk saatlerden itibaren hızlı bir şekilde koordine olarak teyakkuza geçtiklerini ifade eden Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, ihtiyaç hissedilen her alanda sadece kendilerinin değil tüm Türkiye’nin önemli bir fedakarlık ortaya koyarak afet bölgesine koştuğunu ifade etti. Bu çerçevede öncelikli olarak en acil ihtiyaç ürünlerinin toplanarak bölgeye ulaştırıldığını kaydeden Başkan Kavuş, “Büyük bir afetle karşı karşıya kaldık. Tüm ülke tek yürek oldu, afet bölgesine koştu. Bir taraftan enkaz altındakileri çıkarmak için çaba harcanırken diğer taraftan depremzede kardeşlerimizin ihtiyaçları için kenetlendik. Bu aziz millet, elinden geldiğince mağdur vatandaşlar için seferber olarak büyüklüğünü bir kez daha gösterdi. Hatay’da oluşturulan Konya Büyükşehir ve ilçe belediyeleri Afet Koordinasyon Merkezi’nce ihtiyaçlarına yönelik çalışmalara yön veriliyor. Belediye başkanlarımızla birlikte biz de süreci Konya AKOM’da sürekli takipteyiz. Konya olarak ilk andan itibaren, bir açığı kapatmak, yaraları sarmak ve vatandaşlarımıza destek olmak adına imkanlarımızla afet bölgesinde olduk. Olmaya da devam edeceğiz. Milletimizin, ülkemizin başı sağ olsun. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Yaraları en kısa zamanda sarmak adına çalışmaya devam edeceğiz inşallah. Allah, milletimize ve insanlığa bir daha böyle acılar yaşatmasın” diye konuştu.