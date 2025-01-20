Konya’nın merkez Meram İlçe Belediyesi, hizmete sunduğu taziye araçlarıyla, Meramlıların acılarını paylaşmaya ve en zor günlerinde onlara destek olmaya devam ediyor. Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, taziye araçlarının sosyal dayanışma kültürünn önemli bir göstergesi olduğunu belirterek, şu an hizmet veren 6 otobüse yenilerini eklemek için çalışma başlattıklarını ifade etti.

Meram Belediyesi, vatandaşlarının acı tatlı tüm anlarında yanlarında olmak için hayata geçirdiği sosyal destekleriyle dikkat çekiyor. Bu çerçevede Meramlılara yıllardır hizmet veren 6 taziye otobüsü, vatandaşların en zor günlerinde yanında olmaya devam ediyor. Her yıl ortalama 500 taziyede, cenaze sahiplerine ve misafirlerine hizmet veren taziye otobüsleri, ilçe halkının takdirini topluyor.

“Taziye araçlarımız, paylaşma ve dayanışma anlayışımızın bir eseri”

Cenaze sahiplerinin taziyeleri en güzel şekilde kabul edebilmesi, misafirlerini ağırlayabilmesi ve acılarını paylaşabilmesi için Meram Belediyesi Arif Bilge Tesislerinde dizayn edilen taziye otobüslerinin hizmete girdiği günden bu yana binlerce kişiye hizmet verdiğini belirten Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, araçların sosyal dayanışma kültürünün bir parçası olarak en zor günlerinde hemşehrilerinin yükünü bir nebze olsun hafifletmek amacıyla hayata geçirildiğini söyledi. Meram Belediyesi’nin bu anlamlı hizmetinin, vatandaşlara acı günlerinde yalnız olmadıklarını hissettirdiğini dile getiren Başkan Kavuş, “Bu sebeple göreve başladığımızda iki olan araç sayımızı, ilk etapta dörde daha sonra da altıya çıkardık. Her zaman olduğu gibi acılarını paylaşarak da hemşehrilerimizin yanında olmayı sürdürmek amacıyla 2025 yılında bu sayıyı artırmak için yeni bir çalışma başlattık” dedi.

“Meram, sosyal belediyecilikteki öncü ve örnek tavrını sürdürecek”

Meram Belediyesi’nin tüm sosyal belediyecilik hizmetleriyle dikkat çektiğini belirten Başkan Kavuş, açıklamasını şöyle sürdürdü: “Sosyal belediyecilik anlayışıyla daima örnek olmuş Meram Belediyesi olarak tüm sosyal hizmetlerimizle toplumsal dayanışma ve yardımlaşma ruhunu güçlendirmeyi hedefliyoruz. Göreve başladığımız ilk günden bu yana toplumsal refahı artırmaya, vatandaşların sosyal ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik projeler ve politikalar ürettik. Diğer taraftan pek çok adımımızla sosyal hayata dokunduk. DOSD Meram, gıda desteklerimiz, hasta nakil aracımız, engelli araçları şarj istasyonlarımız, sosyal desteklerimiz, hasta konukevimiz, büyüklerimiz ve kimsesizlerimizin ayaklarına kadar götürdüğümüz hizmetlerimiz ve daha niceleri sosyal hayata yaptığımız dokunuşların yanında neredeyse her dezavantajlı grup için de ayrı bir çalışma ve hizmet yürütüyoruz. Tüm belediyecilik çalışmalarımızda, sosyal hizmetlerimizle aldığımız duaların bereketini yaşadığımıza inanıyor ve bu inançla çalışmalarımıza devam ediyoruz.”