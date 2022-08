Konya’nın merkez Meram İlçe Belediyesi, ilçe genelindeki okulları yeni eğitim yılı için hazırlıyor. Yeni eğitim öğretim yılının herkes için hayırlı ve başarılı geçmesi temennisinde bulunan Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, “Eğitim faaliyetlerinin en iyi şartlarda gerçekleşebilmesi adına her yıl olduğu gibi bu yıl da okullarımızın temizliğinden tadilatına kadar pek çok sorununu giderdik. Okullarımız yeni yüzleriyle çocuklarımızı bekliyor” dedi.

Meram Belediyesi, ilçede bulunan tüm okulların yeni eğitim öğretim yılına en iyi şekilde başlayabilmeleri adına her yıl olduğu gibi bu yıl da yoğun bir çalışma gerçekleştirdi. Özellikle fiziki sorunların çözülebilmesi amacıyla başlatılan çalışmalarda okulların, temizliğinden tüm tadilatlarına kadar ihtiyaç duyduğu her konuda yanlarında olduklarını belirten Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, “Çocuklarımızın en iyi ve sağlıklı şartlarda eğitim alabilmeleri, eğitimcilerin de en güzel ortamda işlerini yapabilmeleri sadece Meram’ın değil ülkemizin geleceği adına en önemli yatırımlardan biridir” şeklinde konuştu.

“Eğitim camiamızın yanında olmaya ve onlara destek vermeye devam edeceğiz”

Çocukların ve gençlerin sağlıklı ve konforlu bir eğitim görebilmeleri adına her eğitim öğretim yılı başında olduğu gibi bu yıl da hummalı bir çalışma sergilediklerini söyleyen Başkan Mustafa Kavuş, “2022-2023 eğitim öğretim yılı önümüzdeki hafta başlayacak, okullarımız kapılarını çocuklarımız için yeniden açacak. Öncelikle eğitime başlayacak tüm öğrencilere ve eğitimcilere başarılar diliyor, hepsi için hayırlı bir eğitim öğretim yılı olmasını temenni ediyorum. Belediye olarak çocuklarımızın nitelikli ve kaliteli bir eğitim almaları adına her yaş ve sınıf için tüm yıl boyunca birbirinden değerli projeler yürütüyoruz. Her eğitim yılı başında olduğu gibi bu yıla da okullarımızın fiziki şartlarını yükselterek ve okullarımızın eksiklerini gidererek başladık. Boya ihtiyacı olan okullarımızı boyuyor, temelinden çatısına, kapısından penceresine kadar tadilat gerekiyorsa onarıyor, yenilenmesi gerekiyorsa yeniliyoruz. Damlatan musluklarına kadar onarıyor ya da yeniliyoruz. Çöp kovalarını yeniliyor, bahçelerini temizliyor ve okulları çocuklarımız ve öğretmenlerimiz için hazır hale getiriyoruz. Çünkü biliyoruz ki, Türkiye’yi gelecekteki hedeflerine ancak ve ancak kaliteli, nitelikli, sağlıklı, konforlu ve modern bir eğitim taşıyacaktır. Biz bunun için çocuklarımızın, öğretmenlerimizin, idarecilerimizin, velilerimizin ve tüm eğitim camiamızın yanında olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.