Konya’nın merkez Meram İlçe Belediyesi, Berlika Parkı içerisinde bulunan spor tesisi baştan sona yeniliyor.

Meram ilçesi Lalebahçe Mahallesinde bulunan Berlika Parkı içerisindeki Meram Belediyesine ait spor kompleksi baştan sona yenileniyor. Tesis bünyesinde, kadınlar ve erkekler için iki ayrı havuz ile eğitim amaçlı ve çocuklar için de 2 farklı havuz daha bulunuyor. Tesiste ayrıca fitness ve reformer salonları, step, zumba, aerobik ve plates için kullanılacak bölümler ile birlikte hamam, sauna, buhar odası, jakuzi ve tekvando, kick boks, jimnastik gibi sporlarda kullanılmak üzere hazırlanan çok amaçlı salonlar da bulunuyor. Kışa girilmeden tamamlanması planlanan tesis, önümüzdeki süreçte Meram Spor Okulları çerçevesinde gençler için de önemli hizmet verecek.

“Çalışmalar tamamlandığında Meram’ın yüz akı modern tesislerinden biri olacak”

Yeni çehresiyle ilçeye yeniden hizmet vermeye başlayacak olan tesisin Meram’a ve Konya’ya hayırlı olması temennisinde bulunan Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Berlika Parkı içinde bulunan Meram Belediyesi’ne ait spor kompleksinin şehrin yüz akı tesislerinden biri olacağına vurgu yaptı. Modern bir anlayışla tasarımlanan merkezin, sporseverlerin sporlarını en güzel şekilde yapmalarına imkan sağlamasının yanında genç sporcuların yetişmesine büyük katkı sağlayacağını belirten Başkan Mustafa Kavuş, “Meram, gerçekleştirdiğimiz yenileme çalışmaları ile modern bir spor tesisi daha kazanıyor. İlçemiz, sosyal belediyecilikte farkını her zaman hissettirdi, hissettirmeye de devam ediyor. Daha önce özel teşebbüse kiralamış olduğumuz bu tesis kısa zaman içinde, belediyemiz bünyesinde Meram’a değer katan diğer eserlerin yanında yerini alacak. Böylelikle hemşehrilerimiz çok daha kaliteli, nitelikli, özel ve uygun fiyatla hizmet alacaklar inşallah. Şimdiden hayırlı olsun” diye konuştu.