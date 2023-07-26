İlçenin sağlıklı ve düzenli kentleşmesi hedefiyle yoğun bir çalışma sergileyen Konya’nın merkez Meram İlçe Belediyesi, dönüşüm ve imar çalışmalarında rekora koşuyor. Bu çerçevede Aymanas Mahallesinde 18. madde uygulaması tamamlanan 735 bin metrekarelik alanda daha hak sahiplerine tapuları dağıtılmaya başlandı.

Meram Belediyesi sağlıklı ve düzenli kentleşme hedefiyle başlattığı 18. madde uygulamasına devam ediyor. Çalışmalar çerçevesinde Aymanas Mahallesi’nde 735 bin metrekarelik alanda daha çalışmaların tamamlanmasıyla hak sahiplerine tapuların dağıtımı başladı. Meram Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleşen törende vatandaşlar tapularını Başkan Mustafa Kavuş’tan aldı. Görevi devraldıkları günden bu yana hemşehrileriyle her buluşmalarının ayrı bir mutluluk olduğunu kaydeden Başkan Kavuş, bu süre zarfında dönüşüme, imar uygulamalarına ve 18. madde çalışmalarına ayrı bir önem ve değer verdiklerini ifade etti. Sağlıklı bir şehirleşmenin, gelişimin ve sorunları çözülmüş, modern ve müreffeh bir Meram’ın yolunun imar uygulamalarından geçtiğini belirten Mustafa Kavuş, “İşte 7 bin 270 konutluk dev kentsel dönüşüm çalışmaları, Şükran Kentsel Dönüşüm projesinde geldiğimiz nokta, bugün olduğu gibi ilçenin genelinde tamamladığımız imar çalışmaları neticesinde hemşehrilerimize dağıttığımız tapular bu gayretlerimizin en güzel meyveleri oldu” dedi.

“Bin 800 vatandaşımız daha tapularına kavuşacak”

Aymanas Mahallesi’nde yapılan 18. madde uygulama çalışmaları hakkında da bilgi veren Kavuş, “Ahmet Özcan Caddesi’nin güneyi ile Karaman Caddesi’nin batısı arasında kalan bölgede gerçekleştirdiğimiz imar uygulaması 735 bin metrekare (73 hektar) alanda yapıldı. Uygulamaya bin 67 adet kadastro parseli girdi ve 1 adet belediye hizmet alanı, 6 adet dini tesis alanı, 2 adet ilkokul alanı, 42 adet konut parseli, 21 adet konut+ticaret parseli, 2 adet ortaokul alanı, 13 adet park alanı, 4 adet rekreasyon alanı, 2 adet sağlık tesisi alanı, 1 adet sosyal tesis alanı, 3 adet teknik alt yapı alanı, 1 adet özel sosyal tesis alanı ve 6 adet trafo alanı, 1 adet resmi kurum alanı, 1 adet kapalı spor tesis alanı olarak toplamda 106 adet imar parseli oluşturuldu. Bu uygulama sonucunda yaklaşık bin 800 kişi de bugünden başlayarak yeni tapularına kavuşacak” diye konuştu.

Kavuş, konuşmasının ardından hak sahiplerine tapularını dağıttı.