Konya’nın merkez Meram İlçe Belediyesi öncülüğünde hayata geçirilen Aymanas Evleri Konut Yapı Kooperatifi’nde anahtar sevinci yaşandı.

Konya’nın merkez Meram İlçe Belediyesi öncülüğünde hayata geçirilen Aymanas Evleri Konut Yapı Kooperatifi’nde anahtar sevinci yaşandı.

Meram Belediyesi öncülüğünde hayata geçirilen ‘Büyük Konut Hamlesi’nin ilk Kooperatifi Aymanas Evleri Konut Yapı Kooperatifi’nde anahtar sevinci yaşandı. Anahtar teslim töreninde ev sahiplerinin heyecanına ve sevincine ortak olan Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, yeni evlerin hak sahiplerine hayırlı uğurlu olması temennisinde bulundu.

“Biz bu meşakkatli yolu hemşehrilerimizle birlikte yürüyoruz”

Meram Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleştirilen tören öncesinde konuşan Başkan Mustafa Kavuş, Aymanas Evleri’nin Meram’ın Büyük Konut Hamlesi’nin önemli halkalarından olduğunu kaydederek, “Dalga dalga büyüyen konut hamlemiz, hamdolsun şu an güzel bir aşamaya geldi. Tabi ki bu hamlenin en önemli unsuru hemşehrilerimizin bizlere verdiği destek ve duyduğu güvendir. Biz bu meşakkatli yolu sizlerle birlikte yürüyoruz” diye konuştu.

Güvenli binalarıyla, eşsiz sosyal donatılarıyla ve doyumsuz yeşil alanlarıyla vatandaşları huzur içinde hayatlarını sürdürebilecekleri yuvalara kavuşturmaya durmaksızın devam ettiklerini keydeden Başkan Kavuş, “Aymanas Evleri de diğer kooperatiflerimizde olduğu gibi üyelerine ve arsa sahiplerine, daha konforlu, daha modern, daha yaşanabilir, daha rahat ve daha sağlıklı bir yaşam kazandırmanın yanı sıra hızlı yapım süreci ile inşaat kalitesi ile ve durgunluk yaşayan inşaat sektörüne sunduğu can suyu ile Meramımızın gözbebeği olmaya devam edecek” dedi.

“Aymanas evleri’nin yüzde 40’ı teslim edilmiş oldu”

Aymanas Evleri’nin Meram’ın yüz akı projelerinden biri olduğuna vurgu yapan Başkan Kavuş, yaşanan süreç hakkında şu bilgileri verdi:

“Kooperatifin kurulduğu bu bölgede 135 bina ve 195 bağımsız bölüm vardı. Tabi bunların büyük çoğunluğu ömürlerini tamamlamış, yaşanılır ve verimli olmaktan çıkmış, konforlu yaşamdan çok uzak, yük alan değil yük getiren konutlardı. Özel sektör, bu noktada harekete geçmeyince iş başa düştü. Arkadaşlarımız buranın dönüşümünü sağlamak amacıyla kolları sıvadı, 196 arsa sahibi ile 252 üyemizi bir araya getirerek kooperatifi kurdular ve bugüne dek D ve E Bloklarda 120 daireyi teslim ettiler. Bugün de F Blokta bulunan 60 dairemizi daha hak sahiplerine teslim etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. 8 blok olarak inşa edilecek Aymanas Evleri kooperatifimizde bugün teslim edilecek blokla birlikte 3 bloğun teslimi gerçekleştirilmiş olacak. Özetle bugüne kadar Aymanas Evleri’nde dairelerin yüzde 40’ı sahipleri ile buluştu. Kalan bloklardan 60 dairelik C Bloğun kaba inşaatı bitti ince işler de devam ediyor. İnşallah onu da 2023 sonu itibariyle üyelerimize teslim etmiş olacağız. H blokta ise temel atıldı, kaba inşaat devam ediyor. Bugün teslimini yapacağımız 60 daire, yeni sahiplerine hayırlı uğurlu olsun. Aileleri ve sevdikleriyle güle güle, sağlıcakla ve mutlu günlerde otursunlar inşallah.”

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, konuşmasının ardından anahtarları hak sahiplerine teslim etti.