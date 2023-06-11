Konya’nın merkez Meram İlçe Belediyesi, Hatay İskenderun’dan gelen çocukları, öğretmenleri ve aileleriyle birlikte 80 Binde Devr-i Alem Parkı’nda ağırladı.

Hatay İskenderun’dan Meram’a gelen öğrenciler, öğretmenleri ve aileleriyle birlikte 80 Binde Devr-i Alem Parkı’nda unutamayacakları bir gün yaşadılar. Bünyesinde 3 farklı konsepti bulundurması sebebiyle Türkiye’de bir ilk ve tek olma özelliği taşıyan parkta Türk-İslam eserlerinin minyatürlerini gezen çocuklar ve aileleri, T-Rex bölümünde gerçek boyuttaki sesli ve hareketli dinozorlarla birlikte sinema ve masal dünyasının kahramanlarıyla tanıştılar. Depremden uzak bir gün yaşayan çocuklar ve ailelerine ayrıca parkın içerisinde bulunan Dino Kafe’de Meram Belediyesi tarafından çeşitli ikramlarda da bulunuldu.

“Depremin tüm izleri silinene kadar bölgenin ve bölge halkının yanında olmaya devam edeceğiz”

Depremin maddi manevi, psikolojik ya da sosyolojik tüm izleri silinene kadar bölgede ve bölge halkının yanında olmaya devam edeceklerini söyleyen Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, bölgeden gelen çocukların ve ailelerinin bir süreliğine de olsa depremin olumsuz etkilerinden uzak keyifli anlar yaşamasından duyduğu mutluluğu dile getirdi. Gerek bölgeden Meram’a gelerek yaşamaya başlayan gerekse bir süreliğine ilçeyi ziyaret eden vatandaşlar için tüm imkanların seferber edildiğine dikkat çeken Başkan Mustafa Kavuş, “Depremin acısını ve travmasını en çok hissedenler çocuklarımız oldu. Onların yaşadıklarından bir an olsun uzak tutmak adına İskenderun Şirinyurt İlkokulundan gelen yaklaşık 100 çocuğumuzu aileleri ve öğretmenleriyle birlikte 80 Binde Devr-i Alem Parkı’nda ağırladık. Burada hep birlikte çok güzel bir bir gün yaşadılar. Yaşanan üzüntülerin ardından çocuklarımızın yüzünün güldüğünü görmek bizler için büyük mutluluk. Depremin yaralarını devlet millet el ele vererek en kısa sürede hep birlikte sarmaya devam edecek, sıkıntıları yine hep birlikte aşacağız inşallah" şeklinde konuştu.