Büyükbaş ve küçükbaş hayvancılıkta besleme açısından büyük öneme sahip olan meralarda yapılan yatırımlarla hayvan refahı artıyor. Adana’nın Tufanbeyli ilçesinde Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi kapsamında 5 farklı merada yapımı tamamlanan hayvan gölgelikleri açılışı yapılarak büyükbaş ve küçükbaş hayvanların kullanımına sunuldu.

Büyükbaş ve küçükbaş hayvancılıkta besleme açısından büyük öneme sahip olan meralarda yapılan yatırımlarla hayvan refahı artıyor. Adana’nın Tufanbeyli ilçesinde Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi kapsamında 5 farklı merada yapımı tamamlanan hayvan gölgelikleri açılışı yapılarak büyükbaş ve küçükbaş hayvanların kullanımına sunuldu.

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Etüt ve Projeler Daire Başkanlığı tarafından, Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu (IFAD) ek finansmanı ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) iş birliğinde gerçekleştirilen Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi (KDAKP) aralarında Adana’nın da yer aldığı 6 ilde uygulanmaya ve kırsaldaki sorunların çözümüne katkı sağlamaya devam ediyor. Adana’nın Tufanbeyli, Pozantı, Saimbeyli, Feke ve Kozan ilçelerinde rakımı 600 metreden yüksek alanlarda uygulanan proje ile son olarak Tufanbeyli ilçesinde 5 meraya hayvanların otlama sonrası dinlenirken kullanacağı gölgelik yapıldı. Kısa bir süre önce meralara hayvanların su ihtiyacını karşılarken kullanacağı sıvat dağıtımı yapılmasının ardından gölgeliklerin de hizmete sunulmasıyla meraların sorunları çözülmüş, hayvanların et ve süt verimine katkı sağlayan “refahları” da artmış oldu.

Tufanbeyli ilçesi Pınarlar Mahallesinde yapılan 100 metrekare hayvan gölgeliğinin açılışına Adana İl Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Ali Tekin’in yanı sıra Adana Milletvekilleri Abdullah Doğru, Mehmet Şükrü Erdinç, Tufanbeyli Belediye Başkanı Remzi Ergü, muhtarlar ve üreticiler katıldı. Üreticilerin sorunlarını, Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan beklentilerini dinleyen İl Müdürü Tekin ve milletvekilleri önümüzdeki süreçte mera ıslahına yönelik çalışmalara öncelik verilmesi kararı aldı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Ali Tekin, gölgelik açılışı yapılan Pınarlar Mahallesi’nin 600 dekar merası bulunduğunu ve 300 adet büyükbaş hayvana sahip olduğunu belirterek, “Meralarımızda hem IFAD hem de bakanlığımızın projeleri ile sıvat dağıtımı, gölgelik yapımını gerçekleştirdik. Köyün iki parçadan oluşan merası var. Amacımız gölgelik ve sıvatın haricinde meranın ıslah edilmesi, gübreleme ve yapay mera sistemi ile meranın daha iyi hale getirilmesi. Bu meraya ikinci bir gölgelik daha yapacağız. IFAD projeleri kapsamında Tufanbeyli’de meralara 5 gölgelik yaptık ve 55 sıvat yerleştirdik. Bakanlığımızın projeleri ile de meralarımızı otlandırıyoruz. Böylece hayvancılıkta yem maliyetlerinin düşürülmesi sağlanmaktadır. Tufanbeyli ilçesinde bakanlık olarak kuru fasulye, nohut, yem bitkisi tohumları, meyve fidanları dağıtımı gibi projelerimiz var. Şimdiye kadar bu kırsal bölgede projelerimizi başarı ile tamamladık” dedi.

Hayvanların otlanma sonrası köye gitmeden daha ferah bir ortamda dinlenmelerini sağlayacak olan gölgelik programa katılan protokolün kurdeleyi kesmesi ile açıldı.