Adıyaman’da 30 köyün merasına bırakılmak üzere 100 adet sıvat (hayvan suluğu) dağıtıldı.

Adıyaman’da 30 köyün merasına bırakılmak üzere 100 adet sıvat (hayvan suluğu) dağıtıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı bütçesinden Çayır Mera ve Yem Bitkileri Geliştirme Projesi çerçevesinde 30 köye 100 adet hayvan suluğu dağıtımı gerçekleştirildi.

Adıyaman Tarım ve Orman İl Müdürü Nurettin Kıyas proje ile ilgili bilgi vererek, "Bakanlığımız desteği ile 30 köyümüze hayvancılığı desteklemek için uyguladığımız ve mera alanlarına bırakılacak sıvatlardan hem üreticilerimizin hayvanları, hem de yaban hayvanlarının faydalanacak. 2023 yılında üreticilerimize İl Müdürlüğümüz nezdinde verilecek destekler artarak devam edecek. Dağıtılan sıvatların ülkemiz ve ilimiz hayvancılığına hayırlı olmasını dilerim" dedi.

Dağıtım programına Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Milletvekilleri Ahmet Aydın, Halil İbrahim Fırat, Yakup Taş, Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, Tarım ve Orman İl Müdürü Nurettin Kıyas, AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin, köy muhtarları ve vatandaşlar katıldı.