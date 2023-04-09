Erzincan’da meralara saçılan gübrenin konulduğu çuvalların araziye gelişi güzel çöp olarak atılması, doğaya otlatılmak için çıkarılan hayvanlar için tehlike oluşturuyor.

Erzincan merkeze 22 kilometre mesafedeki Karatuş köyünün mezrasında açık araziye çöp olarak atılan gübrenin konulduğu çuvallar tepkiye neden oldu. Durumu görüp cep telefonuyla kaydeden ve diğer yandan da arazideki çuval çöplerini toplayan iki vatandaş, çöp kutusu yerine açık arazide meralara atılan çuvalların otlamaya çıkan koyun sürüsü, büyükbaş hayvanları için tehlike oluşturduğunu belirttiler.

Meradan bir çöp konteynırı boş çuval toplayan Düzgün Er, “Karatuş köyü merasına çuvallarla gübre getirip toprağa saçmışlar. Gübrelerin çuvallarını ise çöp diye sağa sola atmışlar. Bu böyle olmaz. Çöplerinizi neden toplayıp çöpe atmıyorlar. Etrafa saçılan bu çuvalları koyun sürüleri yiyorlar. Sürüler sonra telef oluyor.” dedi.