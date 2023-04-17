Proje kapsamında Sağlık ve Turgut Türkalp Mahalleleri’ne giden Mersinden Kadın Kooperatifi Başkanı Meral Seçer, kadınlarla bir araya gelerek hem sohbet etti, hem de proje hakkında konuştu. Meral Seçer konuşmasında, 200 kadınla birlikte toplam 10 bin oyuncak üretimi gerçekleştirdiklerinden söz ederek, yaptıkları bu oyuncakları da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda depremden etkilenen çocuklara göndereceklerini ifade etti.

‘Elde Var Yetenek, Evde Var Ekmek’ sloganıyla hayata geçirilen ve kadınlara meslek öğretip, kendi evlerinde üretim yapmalarının önünü açan proje ile kadınlar ev ekonomilerine de katkı sağlıyor. ‘Çoraptan Oyuncak’ atölyesine katılan kadınlar hem el becerilerini geliştiriyor, hem de diğer kadın arkadaşları ile bir araya gelerek sosyalleşiyor.

Mersinden Kadın Kooperatifi Başkanı Meral Seçer, Sağlık Mahallesi’nde yaptığı konuşmasında, hızla devam eden ‘Evimiz Atölye Projesi’ne deprem dolayısıyla bir süre ara vermek zorunda kaldıklarını ve şimdi yeniden başladıklarını anlattı. Meral Seçer, “Tekrar çalışmalarımıza ve faaliyetlerimize başladık. Evimiz Atölye Projesi’nin kadınlar üzerinde hem ekonomik, hem sosyalleşme konusunda etkisi çok fazla. Bunu depremin yaşandığı dönemde de gördük. Bu bize ‘Evimiz Atölye Projesi’nde doğru yolda ilerlediğimizi gösterdi. Kadınlar bize; ‘deprem bölgesindeki çocuklar için neler yapabiliriz, biz de bir şeyler yapmak istiyoruz’ dediler. Bu fikirle yola çıktığımızda, 200 kadınla 10 bin oyuncak üretimini gerçekleştirdik ve depremden etkilenen çocuklarımıza 23 Nisan’da göndereceğiz. Burada kadınlara, ışık ve kılavuz olduğunuzda çok şey yapabileceklerini de göstermiş olduk. Bir şeyler üretebilmek, ürettiklerini değerlendirebilmek veya sosyalleşmenin onlara ne kadar büyük mutluluk ve güven verdiğini gördük” dedi.

Turgut Türkalp Mahallesi’nde de kadınlarla bir araya gelen Meral Seçer, projeyi kendileri açısından kıymetlendiren nedenlerden birinin de, sağladığı ekonomik kazanç olduğundan bahsederek, “Hayatın ekonomik anlamda bizi zorladığı bu koşullarda, kadınların en azından torununa vereceği harçlık, pazarda alacağı bir iki şeyi kendi parasıyla alması, onların daha çok güvende olmalarını sağlayacak. Bu projeyi bizim açımızdan daha çok kıymetlendiren nedenlerden biri de bu oldu. Sizin söyledikleriniz bize kılavuz oluyor. Çünkü alanda yaşayan, evinde oturan sizlersiniz. Bizim de bunu organize etme, bu konuda kılavuzluk etme konusunda kabiliyetlerimiz var. Bunları birleştirdiğimizde, hepimizin gayet mutlu olacağına inancım sonsuz” diye konuştu.

Meral Seçer, projeye dahil olan kadınlarla sohbet ettikten sonra, Turgut Türkalp Mahallesi’nde deprem bölgesinden gelen bir aileyi ziyaret etti. Seçer, ardından Toroslar Halk Eğitim Merkezi’nin futbol kursundaki çocuklarla bir araya geldi.

Evimiz Atölye Projesi’ne katılan kadınlardan Aygül Yıldırım, “Sayenizde kendimizi geliştiriyoruz, oyuncak bebekler yapıyoruz, komşularımıza yardım ediyoruz, çocuklara oyuncaklar yapıyoruz. Belediye satışlarda sunuyor. Yaptığımız bebekleri satabiliyoruz. Projeyi muhtardan duyduk. Çok faydası var. Belediyenin sayfasını da takip ediyoruz, oradan da haberini alıyoruz. Belediyenin kadınlara bu desteklerinden çok memnunuz, devamını bekleriz. Belediye Başkanımızdan da çok memnunuz” diye konuştu.

Evimiz Atölye Projesi’ne katılan kadınlardan Fatma Kadıoğlu da projenin çok güzel gittiğinden söz etti. Kadıoğlu, “Oyuncak Bebek yapmayı burada öğrendim. Devam etmek isteriz. Başkanımızın bu projeleri çok güzel. Evde de yaparız. Sadece çocuklarımız mutlu olsun. Güzel bir duygu. Evde de patik yapıyoruz, dantel ve örgü örüyoruz ama kendimize yapıyoruz. Böyle yapmak ve değerlendirmek çok güzel” diye konuştu.

Evimiz Atölye Projesi’ne katılan kadınlardan Selma Karit, Başkan Vahap Seçer’e teşekkürlerini ileterek, “Bir şeyler yapmak çok güzel. Bütün kadınların evden çıkıp, kendilerini dışarıya atıp, böyle şeyler yapmaları mükemmel. Ben zaten evde de yapıyorum. Evden çalışıyorum. Boş durmayı hiç sevmiyorum. Bir şey üretip, yapmak, kendi ekmeğini yemek bambaşka bir duygu. İnşallah daha da ilerleteceğimizi düşünüyoruz. Biz çok memnunuz” ifadelerini kullandı.

Evimiz Atölye Projesi’ne katılan kadınlardan emekli Hediye Sarıgül de projeye arkadaşları ile birlikte geldiğini belirtti. Evimiz Atölye Projesi’nden çok memnun kaldığını ifade eden Sarıgül, “Hem sosyalleşmek, hem bir şeyler yapmak güzel. Çocukları sevindirmek güzel. Bizler mutlu olunca, çocukların da mutlu olduğunu düşünüyorum. Faydalı olmak güzel bir şey. Evde oturmaktansa, gelip bazı faaliyetlere katılmak çok güzel. Belediyenin, kadınlar için bu faaliyetleri yapması güzel bir şey. Evde oturan bir sürü kadın var. Bunların evde otururken bu tür şeyleri yapması ve az da olsa eve gelir getirmesi güzel bir şey” dedi.

Bebek yapımını öğrendikten sonra, torunları ve diğer çocuklar için de bunun üretimini yapabileceğini söyleyen Sarıgül, “Dışarıdaki çocuklara, depremzede çocuklara yapıp yollayabiliriz. Bence çocukları sevindirmek kadar güzel bir şey yok. Belediye’ye de, böyle faaliyetleri kadınlara kazandırdığı için çok teşekkür ederim. Mutlaka bir faaliyete katılmamız gerekiyor. Bir kadının ekonomik özgürlüğünün olması gerekir. Kadınlar olarak bir şeyler üretmemiz lazım. Evde oturup da eşlerden, çocuklardan bir şey beklemek gerekmez. Ufak da olsa bize bir katkı olur” diye konuştu.

Turgut Türkalp Mahallesi’nde ikamet eden Şengül Gülmez, “Evimiz Atölye projesine el işi yapmak için, evimize bir katkı olsun diye geldik. İhtiyaçları karşılamak ve eğitim için geldik. Memnunum, güzel gidiyor. Arkadaşları da davet ediyorum, gelmeleri iyi olur. Kadın isterse, her şeyi yapar” dedi.

Hazal Yavi ise projeden birçok kadının faydalanmasını istediğini ifade ederek, “Çoraptan bebek yaptık, çok memnun kaldık. Başkanımıza teşekkür ederiz. Herkesle tanıştık, çevremiz genişliyor. Herkesin katılmasını isterim. Hem bir şeylerle uğraşsınlar, hem de eve bütçeye katkı olsun isterim” ifadelerine yer verdi.

Mahallelerde kadınlara, MESKİ Genel Müdürlüğü Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü personeli Nefise Canaran tarafından ‘Su Tasarrufu’, Mersin Büyükşehir Belediyesi’nde Okul Öncesi Eğitim Uzmanı olarak görev yapan Sonay Berber tarafından da ‘Mahremiyet Eğitimi’ konularında da bilgiler verildi. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından kadınlara pazar çantası dağıtımı da yapıldı.