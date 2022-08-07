Kocaeli'de İzmit Belediyesi'nin Yenişehir Mahallesi’nde İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in ağabeyi merhum Nihat Gürer’in adı vereceği yeni spor tesisinde çalışmalarda sona gelindi.KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi, çocukların ve gençlerin spor yaparak hem boş vakitlerini değerlendirmeleri hem de sosyalleşmesi adına kente spor tesisleri kazandırmaya devam ediyor. Bu kapsamda İzmitli çocuklar ve gençler, İzmit Belediyesinin son düzenlemelerini yaptığı Yenişehir Mahallesi Bostanlık Sokak’taki yeni sahalarına yakın zamanda kavuşacak.

İzmit Belediyesi, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Kaymakamlık binası yanında yer alan 3 bin 300 metrekare park alanında 99 metrekare giyinme, duş vb. ihtiyaçların karşılanabileceği prefabrik bina ile 24’e 41 metre ölçülerinde suni çim futbol sahası inşa etti. Çevre düzenleme çalışmalarında son dokunuşların yapılacağı spor tesisi kapılarını yakın zamanda İzmitlilere açacak.

İzmit Belediyesi, Yenişehir Mahallesi’ndeki spor tesisinde kentin sembol isimlerinden merhum Nihat Gürer’in adını yaşatacak. Kocaeli Ticaret Odası (KOTO) eski Başkanı ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in ağabeyi Nihat Gürer’in adını taşıyacak tesiste çocuklar ile gençler gönüllerince spor yapabilecek.