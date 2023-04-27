İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 14 Mayıs’ta başbakan olacağını tekrarlayarak, Kılıçdaroğlu’nun ise 15. cumhurbaşkanı olacağı söyledi. Akşener daha sonra hatasını düzelterek Kılıçdaroğlu’nun 13. cumhurbaşkanı olacağını ifade etti.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, akşam saatlerinde havayolu ile geldiği Erzurum’da Havuzbaşı kent meydanında yağmur altında vatandaşlara hitap etti. Akşener eski Başbakan Binali Yıldırım’ın, “Bu seçim işgalcilerle istiklal harbi verenler arasında yapılan bir seçimdir” ifadesine tepki göstererek, “Ayıptır günahtır. Bu ülkede yaşayan herkes bu vatanın bütünlüğünden, milletin refahından yana. Ayrılıkçılara karşı olan herkes, toprağın milletin bütünlüğünden yana olan herkes, bu milletin has evladıdır. Bu ülkenin kavgaya ihtiyacı yok. Bu ülkenin çocuklarının umuda ihtiyacı var. Bu ülkenin çocuklarının işe, hukuka ihtiyacı var. Bir zamanlar doğunun Paris’i olan Erzurum, bugün 82 il arasında 60’ncı sırada. Buna ne diyeceksiniz” dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 14 Mayıs’ta başbakan olacağını tekrarlayarak, Kılıçdaroğlu’nun ise 15’inci cumhurbaşkanı olacağı söyledi. Akşener daha sonra hatasını düzelterek Kılıçdaroğlu’nun 13. cumhurbaşkanı olacağını ifade ederek, "Meral Akşener başbakan, İYİ Parti birinci parti olacak” diye konuştu.