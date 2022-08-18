İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bir önceki ziyaretinde sinirlerine hakim olamayarak seçmene bağırdığı yönündeki kendisine tepki gösteren vatandaşa, ‘Sen yalan konuşuyorsun demedim, yalancı’ diyerek bağırdı. Korumalar vatandaşı hızlı bir şekilde olay yerinden uzaklaştırdı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bir önceki ziyaretinde sinirlerine hakim olamayarak seçmene bağırdığı yönündeki kendisine tepki gösteren vatandaşa, ‘Sen yalan konuşuyorsun demedim, yalancı’ diyerek bağırdı. Korumalar vatandaşı hızlı bir şekilde olay yerinden uzaklaştırdı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Esenyurt’ta ziyaretlerde bulunmak için Kıraç Yürüyüş yoluna geldi. Ziyaretlerin ardından alandan ayrılmak için aracına doğru giden Akşener’in yanına bir vatandaş gelerek, bir önceki Esenyurt ziyareti sırasında seçmene bağırdığını söyleyerek tepki gösterdi. Vatandaşın söylemleri karşısında sinilerine hakim olamayan Meral Akşener, “Katiyen demedim yalan konuşuyorsun, demedim. O gün hastanedeydim, yalancı” diyerek bağırdı. Meral Akşener’in bağırması üzerine korumalar şahsı, zor kullanarak uzaklaştırırken, Meral Akşener ise hızlı bir şekilde uzaklaşıp aracıyla bölgeden ayrıldı.