İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara Çankaya’da silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Doç. Dr. Sinan Ateş’in Bursa Osmangazi’deki baba evini ziyaret etti. Basına kapalı gerçekleştirilen ziyarete İYİ Parti Bursa Milletvekili İsmail Tatlıoğlu, İl Başkanı Mehmet Hasanoğlu ve partililer katıldı. Yaklaşık 1 saat evde kalan Akşener, evden ayrılırken, konunun takipçisi olacaklarını belirterek, İstanbul’a hareket etti.

Ankara’da uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkan Sinan Ateş’in ailesini İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ziyaret etti.

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