İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Giresun’da yaptığı konuşmada, köylerde tarımın canlanması için her köye bir ziraat mühendisi tayin etmenin yanı sıra verimi düşmüş yüzyıllık fındık bahçelerinin gençleştirilmesi için çiftçilerle el ele vereceklerini ve fındığa 4 doların altında fiyat verilmeyeceğini söyledi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Giresun’da düzenlediği mitinge katıldı. Giresun Atatürk Meydanı’ndaki mitingde konuşan Akşener, Giresunlu gençler’in işsizlik dolayısyla Meksika üzerinden ABD’ye iltica ettiğini ifade ederek, “Giresun’un kalkınması için her şeyi var. 4 dolar yeni 80 TL olması gereken fındığı yabancı yatırımcılara peşkeş çektiniz. Dolaysıyla Giresun’un kalkındırılması bizde. Giresun’un doğa turizminin merkezi olabilmesi için her şartı var yeter ki yatırım yapılsın. Giresun’un gençleri işsiz. Giresun’un ilçelerindeki gençler ABD’ye iltica etmek için Meksika’ya gidiyorlar. Meksika üzerinden ABD’ye gitmek isteyen gençler şuanda Meksika’da toplama kamplarındalar. Böyle güzel bir şehrin gencinin Meksika’da toplama kampına girmeyi göze alarak bu güzel şehirden gitmektedir” dedi.

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11 bin köy okulu açılıp 100 bin öğretmen ataması yapılacak

Köy okullarının açılarak, öğretmen ve ziraat mühendisi atamalarının yapılacağını da kaydeden Akşener, “Tarımla ilgili hemen 11 bin köy okulunu açacağız ve 100 bin öğretmeni tayin edeceğiz ve daha sonra 150 bin öğretmeni tayin edeceğiz. Ziraat mühendisi ve veterinerleri o köylere tayin edeceğiz ve tarımı canlandıracağız. Verimi düşen 100 yıllık fındık bahçelerinin gençleştirilmesi için çiftçilerimizle el ele verip yapılan çalışmaları biz üstleneceğiz ve fındık bahçelerini gençleştireceğiz. Ayrıca 4 doların altında fındığa bir fiyat verilemeyecek. Yabancı yatırımcıların elinde fındık oyuncak olmaktan çıkarılacak. Yine orman vasfını yitirmiş tapulu arazilerle ilgili mera kanununu yeniden gözden geçireceğiz ve tapu sahiplerine arazilerin verilmesi sağlanacak. Dereli-Şebinkarahisar yolu öğrendim ki aşın sembolü olarak “Bizim aşkımız-Dereli-Şebinkarahisar yolu gibi hiç bitmesin” deniliyormuş. Bu yolu bitirmek bize nasip olacak” dedi.

14 Mayıs Pazar gününün aynı zamanda Anneler Günü olduğunu hatırlatarak kadınlardan hangi parti olursa olsun özellikle oy isteyen Ak Şener, partisinin milletvekillerinin tanıtılmasının ardından Giresun’dan ayrıldı.