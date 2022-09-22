Muş’ta meraklı vatandaşlar, intihar girişiminde bulunan bir genci saatlerce yağmura aldırış etmeden izledi, olayı kayıt altına almak için birbirleriyle yarıştı.

Muş’ta meraklı vatandaşlar, intihar girişiminde bulunan bir genci saatlerce yağmura aldırış etmeden izledi, olayı kayıt altına almak için birbirleriyle yarıştı.

Muş’ta psikolojik sorunlar yaşayan A.Ç. isimli bir genç, İstasyon Caddesi’ndeki 9 katlı bir binanın en üst katında intihar girişiminde bulundu. Durumun 112’ye bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi yönlendirildi. Bina önünde atlama yastığı açan ekipler, kendisini pencereden sarkıtarak camları kıran şahsı sakinleştirmeye çalıştı. Polis ekipleri, A.Ç.’yi ikna etmeye çalışırken, çevredeki yüzlerce vatandaş, ellerindeki cep telefonlarıyla o anı kameraya almaya çalıştı. Yağmura rağmen usanmadan saatlerce tiyatro izler gibi durumu izleyen vatandaşlar, görüntü almak için adeta birbirleriyle yarış içerisine girdi. Polis ekiplerinin 5 defa dağıttığı kalabalık, bir süre sonra yeniden yerlerini alarak kayda devam etti. 2 saatlik çalışma sonucu ikna edilen genç, bulunduğu yerden indirilerek ambulansa alındı. Elinde kesikler oluşan A.Ç., ambulansa Muş Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Trafiğe kapatılan yol yeniden ulaşıma açılarak, ekipler normale döndü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.