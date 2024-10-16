Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Kampüs-Stadyum arası çalışacak raylı sistem projesi için ihale sürecinin tamamlandığını duyurdu.

Alemdar, Serdivan Esentepe Kampüsü-Sakarya Atatürk Stadyumu arasında çalışacak raylı sistem hattının proje ihale sürecinin tamamlandığı ifade etti. Buna göre, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü tarafından ihale gerçekleştirildi ve değerlendirme aşamasına geçildi. Yusuf Alemdar, Serdivan ve Adapazarı bölgelerinde toplu taşıma için yepyeni bir sayfa açacak ve şehir trafiğini de büyük ölçüde rahatlatacak olan hattın proje ihalesiyle önemli bir eşiğin daha geçildiğini belirterek, "Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren Sakarya’mızın özellikle ulaşım alt yapısının güçlendirilmesi ve bu konuda imkanları geniş, ulaşımı kolay bir kent olması için çok büyük gayret gösterdik. Genel Başkan Yardımcımız, TBMM KEFEK Başkanımız, milletvekillerimiz, il başkanımız ile birlikte raylı sistemle ilgili süreçleri anbean takip ettik. Bugün de hamdolsun proje ihalesi tamamlandı. Raylı sistem hattıyla ilgili önemli bir aşamayı daha geçmiş olduk. Hayırlı olsun" dedi.

Başkan Alemdar, ayrıca sürecin başından bu yana destek sunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu’na da teşekkür etti. Sakarya’nın raylı sistem projesi Serdivan Esentepe Yerleşkesi ve Sakarya Atatürk Stadı (Güneşler) arasındaki 12 kilometrelik alanda yolcu taşıyacak. 15 farklı istasyonda duracak olan raylı sistem şehrin en yoğun olan üniversite, Mavi Durak, Çark Caddesi, Millet Bahçesi, Ofis, Gar Meydanı, Yeni Cami, 15 Temmuz Bulvarı güzergahlarından yolcu taşıyacak. Proje çalışmaları, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın yapacağı son değerlendirme sonrasında başlayacak.