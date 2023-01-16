Kastamonu’da kocasından, merak üzerine ahşap oymacılığını öğrenen kadın, 10 yıldır ahşaplara şekil veriyor.

Kastamonu’da kocasından, merak üzerine ahşap oymacılığını öğrenen kadın, 10 yıldır ahşaplara şekil veriyor.

Kastamonu’da yaşayan 43 yaşındaki Çile Öztürk, 10 yıl önce ahşap oymacılığı ile uğraşan eşinin mesleğine karşı ilgi duymaya başladı. Hobi olarak eşinden ahşap oymacılığını öğrenen Çile Öztürk, eşinin eve getirdiği ahşaplara oyma yöntemi ile şekil vermeye başladı. Kısa sürede gelişen el becerisi ile eşine taş çıkartmaya başlayan Çile Öztürk, hobi olarak başladığı ahşap oymacılığını meslek edindi. Eşinin desteği ile Kastamonu il merkezinde bulunan Yakupağa Külliyesinde kendi iş yerini açan Çile Öztürk, hem kendi dükkanında hem de eşinin iş yerinde eline aldığı çekiç, bıçak ve iskarpela ile ahşaplara şekil veriyor. Öztürk, işlediği ahşaplardan ürettiği sandık, oyuncak ve aksesuarları tarihi külliyedeki iş yerinde satıyor.

"Tamamen hobi olarak başladı"

Yaptığı işi çok sevdiğini söyleyen Çile Öztürk, “İlk başlarda eşimin işiydi. Eşim yaparken merak ettim, ’ben de yapmak istiyorum’ dedim. Zor olduğunu söyledi. Denemem için parçalar getirdi, kırmadan ben onları evde yapmaya başladım. Sanayide eşimle beraber yapıyordum. Tamamen hobi olarak başladı ama çok zevkli olduğu için devam ettirdim. Sanayide ve dükkanımda bu sanatı yapıyorum. Dükkanı 5 sene önce açtım ama çoğunlukla sanayi sitesinde bulunan eşimin dükkanındayım" dedi.

"Herkes, ’bu erkek işi. Çok kuvvet istiyor’ diyor"

Yaptığı işin zor yanlarına değinen Öztürk, "Yaptığım iş tamamen güç, sabır, sevgi istiyor. Herkes, ’bu erkek işi. Çok kuvvet istiyor’ diyor. Ama aslında sevgi ve sabır işi" diye konuştu.