Konya’nın Karapınar ilçesinde bulunan Meke Gölü, sonbahar mevsiminde geziye çıkan turistlerin uğrak yerlerinden oluyor. Arkadaşlarının tavsiyesi üzerine krater gölüne ziyarete gelen Alman çift, 2 boyunca doğa ile iç içe olduklarının söyledi.

Meke Gölü yeraltı sularının çekilmesi ve kuraklık gibi sebeplerden dolayı kurudu. Buna rağmen yaz aylarında yerli ve yabancı turistlerin uğrak yeri olan Meke Gölü, sonbahar mevsiminde de karavanları ile seyahat eden yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Almanya’dan karavanları ile yola çıkan ve bir çok Avrupa ülkesini gezdikten sonra Türkiye’ye ulaşan Alman turistler İstanbul, Antalya, Nevşehir’den sonra Konya’ya geldi. Patrica ve Joel Beler çifti, Gerhard ve Gabı Haller çifti ile Ulrıke ve Michael Scharrer çifti, Meke Gölünde mola verdi. Yürüyüş yapıp, gün batımını ve gün doğumunu izleyen turistler 2 gün boyunca burada kamp yaptı.

Türk misafirperverliğine hayran olduklarının altını çizen Alman çift Patrica ve Joel Beler, ”1 buçuk yıl oldu ülkemizden ayrılalı. Bir çok Avrupa ülkesini gezdik. Ülke çok güzel. Her yerde güzel karşılanıyoruz. İnsanları çok iyi. Bizi misafir ediyor ve yemeklerini paylaşıyor. Bu özellikte insanı hiçbir Avrupa ülkesinde görmek mümkün değildir. Türkiye çok güzel, çok büyük bir ülke. Meke Gölünü daha önce buraya gelen arkadaşlarımız anlatmıştı. Kurumuş olsa da gölde sakin bir 2 gün geçirdik. Diğer Alman arkadaşlarımızla da burada tanıştık. Göl kuru olsa da bizi çok etkiledi. Gölün oluşumu araştırdık ve bize ilginç geldi” dedi.