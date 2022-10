Elektrikli araçla Türkiye’nin gezilip gezilemeyeceğini merak ederek Türkiye’ye gelen Halide Studer, gezeceği 40’ıncı il olarak Erzurum’a geldi. Erzurum’da yaşayan Elektrikli Araç Uzmanı Muhammet Durmuş’un davetiyle gelen Studer, İsviçre’de yaşayan arkadaşlarına elektrikli araçla Türkiye’nin gezilebildiğini kanıtlamak istiyor.

İsviçre’de yaşayan Halide Studer, Türkiye’nin elektrikli araçla gezilip gezilemeyeceğini merak ettiği için aracıyla Türkiye’yi gezme kararı aldı. Daha sonra Erzurum’da yaşayan Elektrikli Araç Uzmanı Muhammet Durmuş’un daveti üzerine kendi elektrikli aracı ile Türkiye’ye geldi. Edirne’den başlayarak ülkeyi gezmeye başlayan Studer, 40’ıncı gezeceği il olarak Erzurum’a geldi. Studer, daha önce 76 ülke gezdiğini belirtirken, Türkiye kadar güzel bir yer görmediğini ifade etti. Öte yandan, İsviçre’deki arkadaşlarına Türkiye’nin elektrikli araçla gezilebildiğini de kanıtlamak isteyen Studer, ülkenin tüm illerinde elektrikli aracını şarj edebildiğini söyledi.

“Türkiye’nin her yerini elektrikli araçla gezmek mümkün”

Türkiye’nin elektrikli araçla gezilebileceğini İsviçreli arkadaşlarına kanıtlamak için Türkiye’yi elektrikli aracıyla gezmeye başladığını belirten Studer, “Buraya İsviçre’den geldim. İsviçre’de yaşıyorum ve şu anda Türkiye’de tatildeyim. Gezmeyi çok seviyorum ve 76 ülke gezdim. Şu anda buraya geldiğim elektrikli aracımla da 18 ülke gezdim. Türkiye’yi gezmem için oğlum beni yönlendirdi. Bir de kendi memleketin olan Türkiye’yi gez dediler. Bununla beraber merak ettiğim için de bu geziye çıkma kararı aldım. Bir elektrikli araçla Türkiye gezilebilir mi diye merak ettim. Hem kendi merakımdan hem de İsviçre’de elektrikli araç kullanan arkadaşlarıma gezilebileceğini kanıtlamak için geziye çıktım. İsviçre’den çok takipçim olduğu için her gün görsünler diye sosyal medya hesabımdan da paylaşım yapıyorum. Hem Türkiye’nin çok güzel olduğunu hem de Türkiye’de elektrikli aracın şarj edilebildiğini göstermek, Türkiye’de bunu yapmak mümkün” dedi.

“Erzurum, Türkiye’de gezdiğim 40’ıncı il oldu”

Türkiye’nin her yerini gezeceğini ve şu an da gezdiği 40’ıncı il olarak Erzurum’da olduğunu söyleyen Studer, “Uygulamalar var ve bu uygulamaların yönlendirmesi ile çok

kolay bir şekilde şarj noktalarını bulabiliyorum. Aracın menzili 560 kilometre ama hava şartlarına göre değişiyor. En kötü ihtimal ile 450 kilometre sorunsuz şekilde gidebiliyorum. Erzurum, Türkiye’de gezdiğim 40’ıncı il oldu. Gezimde bayağı ilerledim; yarısı bitti, yarısı kaldı diyebilirim. Türkiye’nin her yerini gezmek benim için çok önemli; hiçbir yeri atlamadan her yeri gezeceğim. Türkiye gezimde çok güzel şeyler yaşadım ama benim dikkatimi çeken 15-25 yaş grubu arası gençler oldu. Burada gençler çok bilgili ve bilinçliler. Her şeyi merak ediyorlar. Ben de onları aracımla tur attırarak gezdiriyorum. Erzurum’u sıcak buldum aynı şekilde insanları da çok sıcak. Gerçekten doğu insanı çok sıcakkanlı ve her durumda yardımcı oluyorlar” diye konuştu.

“76 ülke gezdim, Türkiye kadar güzel ülke görmedim”

Muhammet Durmuş’un daveti üzerine buraya geldiğini de ifade eden Studer, “Burada Muhammet diye bir arkadaşım var, bana çok yardımcı oldu. Cağ kebabı yedim ve çok beğendim. Yarın Bayburt, Gümüşhane’yi gezeceğim. Daha sonra Erzincan’a gideceğim. 76 ülke gezdim ve gerçekten Türkiye kadar güzel bir ülke daha görmedim. Muhammet bana gezdiğim bölgelerde çok yardımcı oldu. Zaten buraya onun daveti ile geldim” şeklinde konuştu.

“Önemli olan Doğu Anadolu’nun elektrikli araçla gezilebildiğini görmek”

Türkiye’nin ve Doğu Anadolu’nun elektrikli araçla yurt dışından gelinerek gezilebileceğini kaydeden Durmuş ise, “Doğu Anadolu Bölgesi’ni elektrikli araçla gezen ilk kişi benim. Halide Hanım’ı da sosyal medya üzerinden takip ediyordum. Elektrikli araç ile gezdiği yerleri görüyordum. Onu Türkiye’ye davet ettim. Gezisinde ona öncülük etmek istedim ve o da bizi kırmadı buraya, Erzurum’a kadar geldi. Türkiye’nin batısında elektrikli araçla hiçbir sorun yaşanmadığı biliniyor. Doğu Anadolu’da elektrikli araçla gezilebildiğini görmek ve farkındalık oluşturmak benim amacımdı. Halide Hanım elektrikli araçlar üzerinde çok bilgili bir insan, zaten kendisi de elektrikli araç sürüş eğitmeni olarak tecrübeye sahip durumda. Bu benim hayalimdi, yurt dışından elektrikli araçla Erzurum’a getirip Erzurum’u ona tanıtmaktı” açıklamalarında bulundu.