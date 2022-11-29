Mersin Yenişehir Belediyesi öğrencilerin eğitimlerine katkı sunacak projelere imza atmaya devam ediyor.

Öğrencilerin uzay ve havacılık bilimini daha iyi tanıyıp, öğrenmesi için Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve Yenişehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Necmettin Dinç arasında 2022-2023 ve 2023-2024 eğitim öğretim yıllarını kapsayan “Merak Makinesi Projesi ve STEM Etkinlikleri” için işbirliği protokolü imzalandı.

Çocukların sorgulama, problem çözme becerilerini geliştirip yaratıcılıklarını harekete geçirerek mühendislik ve bilime olan ilgilerini arttırmayı amaçlayan Merak Makinesi Projesi kapsamında öğrenciler beş hafta boyunca alacakları tasarım içerikli modüllerin sonunda yapacakları çalışmaları Yenişehir Belediyesi Akademi’de sergileyecek. Yenişehir ilçesindeki devlet okullarında 2022-2023 döneminde eğitim gören 200 öğrenci, 2023-2024 eğitim öğretim yılında yine devlet okullarında okuyan 400 öğrencinin katılacağı projede çocuklar, Yenişehir Belediyesi Akademi’de beş haftalık uygulamalı eğitim alacak. Öğrenciler, proje sonunda düzenlenecek olan aile-çocuk şenliğinde yapmış oldukları çalışmaları Yenişehirlilerle paylaşacak. Mersin Yenişehir Belediyesi ve Yenişehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hayata geçirilecek olan Merak Makinesi Projesi’nde çocuklar, gönüllüler rehberliğinde uzay ve havacılık temalı tasarımlar oluşturacak ve ayrıca bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik (STEM) alanlarına ilgilerini de artırmış olacak. Ayrıca proje geleceğin mesleklerine yönelik etkinliklerle öğrencilerin hayal dünyalarının gelişmesine de olanak sağlayacak.

Merak Makinesi Projesi ve STEM etkinliklerinin çocukların eğitime çok önemli katkılar sunacağını ifade eden Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, “Yenişehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz iş birliğiyle Merak Makinesi Projesi’ne ilçemizde ev sahipliği yapıyoruz. Çocuklar uygulamalı olarak deneysel ve bilimsel süreçler hakkında bilgi sahibi olacak. Çocuklarımızın erken yaşlarda bilimle tanışmalarını çok önemsiyoruz. Teorik bilgiden ziyade deneysel uygulamalar çocukları daha çok motive ediyor. Erken Çocukluk Gelişimi Projemizin basamaklarından biri olan 6-8 yaş atölye temelli eğitimlerle çocuklarımıza bu tür eğitimleri veriyoruz. Robotik kodlama, STEM ve satranç eğitimleriyle çocuklarımızın gelişimine katkı sağlıyoruz. Merak Makinesi Projesi’ni de bu yönde çok kıymetli buluyoruz. Çocuklarımıza şimdiden hayırlı olsun.” diye konuştu.